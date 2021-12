Tudomány

Japán űrhajósokat akar küldeni a Holdra a 2020-as évek második felében

Japán űrhajósokat akar küldeni a Holdra a 2020-as évek második felében - jelentették be kedden a japán űrkutatási hivatalban (Jaxa)egy tanácskozáson, amelyen jelen volt Kisida Fumio kormányfő és Kobajasi Takajuki tudományos és technológiai miniszter is - jelentette az NHK japán televízió.



A tanácskozáson nyilvánosságra hozták a felülvizsgálat után átdolgozott űrkutatási program "alaptervét". Ebből kiderül, hogy az űrhajózási hivatal most először szabott meg határidőt a holdutazáshoz.



Japán részt vesz az Egyesült Államok irányította Artemis-programban, amelynek az a célkitűzése, hogy űrbázist állítson Hold körüli pályára, és onnan indítsanak űrhajósokat a Holdra. Tokió e program keretében tervezi a japán űrhajósok Holdra küldését. A tanácskozáson azt is bejelentették, hogy a japán állami és magánszektor együttműködésével ember irányította holdjármű fejlesztésébe kezdenek, és hogy Japán kutatásokat folytat majd a napenergia űrbéli hasznosítására alkalmas technológia kifejlesztésére.



Kisida Fumio szerint a világűr "olyan határ, amely álmokat és reményt ad az embereknek". Hozzátette, hogy gazdaságbiztonsági szempontból fontos szerepe van a gazdaság és a társadalom támogatásában is.