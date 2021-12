Tudomány

A cápafehérjék semlegesítik a koronavírust

Egy új tanulmány szerint a cápák immunrendszeréből származó, VNAR-nak nevezett antitest-szerű fehérjék képesek semlegesíteni a Covid-szerű vírusokat, ami olyan felfedezés, amely segítheti a jövőbeni koronavírusok elleni gyógymód kifejlesztését.



A december 16-án közzétett tanulmány azt állította, hogy a cápák VNAR-jai képesek semlegesíteni az embert is megfertőzni képes koronavírust, a WIV1-CoV-t. A koronavírusnak ez a speciális törzse csak denevérekben, a jelenlegi Covid-19 vírus állítólagos forrásában kering.



Bár a VNAR-ok nem állnak majd azonnal rendelkezésre az emberek kezelésére a jelenlegi világjárvány idején, a tudósok szerint az a tudat, hogy a cápából származó fehérjék képesek semlegesíteni a koronavírusokat, segíteni fogja a kezelés és a megelőző gyógyszerek kifejlesztését az esetleges jövőbeli járványok esetére.



"A nagy kérdés az, hogy számos olyan koronavírus van, amely készen áll az emberben való megjelenésre" - mondta Aaron LeBeau, a Wisconsin-Madison Egyetem patológus professzora, aki részt vett a tanulmány vezetésében, egy nyilatkozatban, hozzátéve, hogy az ilyen állatbetegségek kezelésére szolgáló kezelés kifejlesztése, mielőtt azok átugranának az emberre, hasznosnak bizonyulhat.



"Amit mi teszünk, az a cápák VNAR-terápiáinak arzenálját készíti elő, amelyet a jövőbeni SARS [súlyos akut légzőszervi szindróma] járványok esetén lehet majd használni. Ez egyfajta biztosítás a jövő ellen" - tette hozzá.



A cápa VNAR-ok, amelyek az emberi antitestek méretének tizedét teszik ki, egyedülálló módon képesek a fertőző fehérjékhez kötődni, ami megerősíti a fertőzés megállítására való képességüket. "Ezek a kis antitest-szerű fehérjék olyan zugokba is be tudnak jutni, amelyekhez az emberi antitestek nem férnek hozzá" - állította LeBeau, megjegyezve, hogy a VNAR-ok képesek a kórokozók olyan struktúráit meglátni, amelyeket az emberi antitestek nem.



LeBeau tanulmánya nem az első, amely a VNAR-ok potenciális semlegesítő hatását a koronavírusokra vonatkozóan megállapította. Egy 2021 júniusában megjelent brit tanulmány in vitro kísérleteket idézett, amelyek rávilágítottak arra, hogy a VNAR-ok képesek odavágni a jelenleg forgalomban lévő halálos Covid-19 vírusnak.