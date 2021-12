Tudomány

Megtalálhatta a Jezero-kráter legrégebbi kőzeteit a Perseverance marsjáró

A NASA Perseverance marsjárója megtalálhatta leszállási helyszíne, a Jezero-kráter legrégebbi kőzeteit. A vulkáni eredetű kőzet valószínűleg ősi lávafolyam terméke.



Ez fontos mérföldkő a misszió számára, mivel segíthet megérteni nemcsak a leszállási helyszín, de általában a Mars, sőt a szélesebb Naprendszer történetét is. A minták a következő évtizedben érkeznek le a Földre, akkor lehet meghatározni a korukat - írja a BBC hírportálja.



A Perseverance februárban érkezett meg a kráterbe. Azért választották a szakemberek ezt a helyszínt, mert a műholdas felvételeken úgy tűnt, van benne egy folyódeltának látszó képződmény. Az ilyen geológiai szerkezetekben lehet nyoma múltbéli, több milliárd évvel ezelőtti mikrobiális életnek.



A marsjáró nem közvetlenül a deltában landolt, hanem a környező területen, a kráterfenéken. Itt találta meg a robot az alapkőzetet.



A Perseverance-nek két nagyobb területet kellett megvizsgálnia: az egyik a Fractured Rough (Durva töredezettség), a másik a Séítah (navajo nyelven Homok közötti) nevet kapta.



Utóbbiról a tudósok elsőre azt hitték, üledékes eredetű, erre utalt a nyilvánvaló rétegzettsége is. Amikor azonban a marsjáró megkezdte a fúrást és a geokémiai vizsgálatot, nagy meglepetés érte a kutatócsoportot. A műszerek ugyanis piroxén ásványok által körülvett olivin kristályokat találtak. A geológusok szerint ez úgynevezett kumulált textúra. "Ez azért fontos, mert a kumulált textúra a vulkáni eredetű kőzetek egy speciális típusára utal, amely akkor keletkezik, amikor egy nagyon vastag magmaréteg lehűl, olivinkristályok jönnek létre, lesüllyednek, majd körülöttük piroxén ásványok formálódnak" - mondta Kelsey Moore, a Kaliforniai Műszaki Egyetemen (Caltech) munkatársa.



Ken Farley, a projekt kutatója, szintén a Caltech munkatársa elmondta, úgy tűnik, hogy a magma "vagy behatolt, vagy kitöréssel került a kráterbe, vagy kívülről folyt be. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy volt egy időszak, amikor egy magmával teli lávató volt a kráterben."



A szakemberek tudják, hogy a Séítah régebbi, mint a Fractured Rough, mivel a felszínen áthatoló radarfelvételeken látható, ahogy a Séítah a Fractured Rough terület alá bukik: ez egyértelmű jelzése annak, melyik kőzet volt ott előbb.



Ez szinte teljesen biztossá teszi, hogy a Séítah tartalmazza a Jezero-kráter legrégebbi kőzeteit.