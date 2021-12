Tudomány

Több mint százezer éves óriáspanda-fosszíliát találtak Kínában

Több mint százezer éves óriáspanda-fosszíliát találtak Ázsia leghosszabb barlangjában, a délnyugat-kínai Kujcsou tartományban.



A Kujcsoui Tudományos Akadémiához tartozó úgynevezett Hegyi Erőforrások Intézetének kutatói két fosszíliát találtak a Suanghe-barlangban. Fogzománc-elemzési technológia segítségével megállapították, hogy az egyik egyed 102 ezer éve, a másik 49 ezer éve élhetett a Földön.



Nagyon ritka, hogy ilyen jó állapotban megőrződött pandafosszília kerül elő bárhonnan is - mondta Dejüan Vang, az intézet kutatója.



A legutóbbi, külföldi kutatók közreműködésével végzett kutatás során radiális szezámcsontokra utaló bizonyítékokat fedeztek fel. A szezámcsontok két apró, kerek csont a nagyujj lábközépcsontjának vége alatt.



Mivel az óriáspandák hüvelykujjaik segítségével fogják meg a bambuszt evés közben, a faj végtagja különbözik más medvékétől: egy plusz nagyujjal rendelkeznek. Ez tulajdonképpen egy abnormálisan megnagyobbodott csuklócsont, mely a bambuszrügyek megragadásában segít.



A felfedezés arra hívja fel a figyelmet, hogy az óriáspandák már ekkor rendelkeztek ugyanazokkal a megkülönböztető fizikai jellemzőkkel, mint a mai pandák. A felfedezés segít jobban megérteni a faj táplálkozásának evolúcióját - mondta Vang.



A Suanghe-barlang összetett belső szerkezete miatt különösen alkalmas élőhely volt az óriáspandák számára. Eddig mindegy 30 óriáspanda-fosszíliát fedeztek fel a barlangrendszerben.



Más emlősök is kedvelték a helyet: sakálok, rinocéroszok, fekete medvék, indiai cibetmacskák és más fajok egyedeinek maradványait is feltárták korábbi ásatások során.