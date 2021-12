Koronavírus-járvány

Kiderült, meddig lehetnek fertőzőek a Covid-19-es betegek - megdöbbentő!

A Covid-19-es betegek a fertőzés után több mint három hónapig fertőzőképesek maradhatnak - figyelmeztetett csütörtökön Oroszország egyik vezető egészségügyi tisztviselője, miközben az ország a vírus okozta megbetegedések és halálesetek számának ugrásszerű növekedésével küzd.



"[A vírus] megfigyelések szerint 80, sőt több mint 100 napig is eltarthat" - mondta Anna Popova, a Roszpotrebnadzor egészségügyi felügyelőség vezetője a KP moszkvai bulvárlapnak adott rádióinterjújában.



"A legújabb kutatások ezt mutatják. És természetesen egyetlen orvos sem fog levenni a beteglistáról olyan beteget, aki továbbra is veszélyt jelent és terjeszti a vírust" - folytatta.



Popova tisztázta, hogy a Covid-19 lappangási ideje tizennégy nap, ami azt jelenti, hogy a tünetek legkésőbb két héttel a fertőzés után jelentkeznek. Elmondása szerint nagyon fontos, hogy a Coviddal kapcsolatba került embereket ez idő alatt megfigyeljék, hogy biztosak lehessenek abban, hogy elkapták-e a vírust vagy sem.



"Ha valaki már beteg, akkor az orvosa fogja meghatározni, hogy meddig kell otthon maradnia" - magyarázta. "Ez nem csak azért van, hogy ne fertőzzék meg a többieket... meg kell tisztulniuk a vírustól, és teljesen fel kell épülniük".



Megjegyezte azt is, hogy sok olyan orosz van, aki elkapta a Covid-19-et, és nem ment el orvoshoz. "Az antitestekkel rendelkezők száma önmagában nem túl nagy, de közülük a legtöbb olyan ember, aki elkerülte az orvosi segítséget" - mondta.



A járvány korábbi szakaszában a vírusra pozitív tesztet produkáló oroszokat szigorú karanténszabályok alá helyezték, és mobiltelefonos alkalmazások segítségével figyelték őket.



Oroszországban az elmúlt hetekben naponta rekordszámú Covid-19-es megbetegedést és halálesetet regisztráltak, miközben a lakosságnak kevesebb mint a fele van beoltva, annak ellenére, hogy az oltások széles körben elérhetők. A hatóságok azt javasolják, hogy azok az emberek, akik gyanítják, hogy fertőzöttek lehetnek, maradjanak otthon, és beszéljenek orvosukkal, aki eldönti, hogy szükség van-e vizsgálatra vagy karanténra.



A héten a Kreml kizárta a pénzbírság lehetőségét azok számára, akik megtagadják az oltást. Az ország nemzeti parlamentje azonban egy országos QR-kódos rendszer bevezetését fontolgatja, amely aszerint korlátozná a nyilvános helyekre és a közlekedési eszközökre való belépést, hogy az emberek megkapták-e az oltást vagy sem.