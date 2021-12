Tudomány

A Stonehenge építői diófélékkel és gyümölcsökkel dúsított 'energiaszeleteket' ettek

A kőkorszaki Stonehenge építői diófélékkel és gyümölcsökkel készített "energiaszeleteket" is fogyaszthattak egy új brit kutatás szerint.



A műemléket gondozó English Heritage örökségvédelmi szervezet szerdai közleménye szerint a sertéshús, marhahús és tejtermékek maradványai mellett diófélék és különböző gyümölcsök elszenesedett nyomait is felfedezték a híres régészeti helyszín közelében található ősi település, Durrington Walls maradványainál.



A tudósok mindeddig nem tudták, hogy vajon fogyasztottak-e valamilyen édességet is a Stonehenge építői.



"Az állati zsírok mogyoróval és gyümölccsel való kombinálása nagyszerű, kalóriadús energiaszeletet eredményezhetett" - állapította meg Susan Greaney történész, az English Heritage munkatársa.



Az ilyen ételeket olyan ünnepeken fogyaszthatták, mint például a téli napforduló, amely a Kr. e. harmadik évezredben fontos volt a Stonehenge építői számára. De a csemegékkel a látogatókat is megkínálhatták - tette hozzá Greaney.



Az English Heritage egyúttal megragadta az alkalmat, hogy közzé tegye a hagyományos brit karácsonyi sütemény, a mince pie - aszalt gyümölcsök, magvak és fűszerek omlós tésztába töltött keveréke - kőkorszaki ihletésű receptjét.