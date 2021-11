Koronavírus-járvány

Itt az első kép az Omicron mutációról a Deltához képest

Olasz tudósok bemutattak egy képet, amely az új Omicron koronavírusváltozat mutációit mutatja. A feltehetően Dél-Afrikából származó variáns már világszerte több országban is riadalmat keltett.



Az olaszországi Bambino Gesu kórház által szombaton bemutatott illusztráció az új törzsről az Omicron-t a Delta-változattal, a Covid-19 egyik legfertőzőbb törzsével összehasonlítva mutatja be.



Az Omicron variáns lényegesen több mutációval büszkélkedhet, mint a Delta, különösen az emberi sejtekkel közvetlen kölcsönhatásban lévő területeken. A mutációk forró pontjait a tudósok által bemutatott képen piros színnel emelték ki.

"Ez egy 'fotó' a legtágabb értelemben, ez egy laboratóriumban készült modell" - mondta a kórház egyik képviselője, akit a RIA Novosztyi idéz.



A változások arra utalnak, hogy a vírus jól alkalmazkodhatott az emberhez - jegyezték meg a tudósok. Még mindig túl korai lenne megmondani, hogy ezek a mutációk együttesen valóban veszélyesebbé teszik-e az Omicront a Covid-19 korábbi változataihoz képest.

Az új törzset, amelyet az Egészségügyi Világszervezet pénteken hivatalosan "aggodalomra okot adó változatnak" minősített, először Botswanában észlelték a hónap elején. A törzs vélhetően már dominánssá vált az egyik dél-afrikai régióban, és kiszorította a Covid-19 más változatait.



Az új variáns már az afrikai kontinensen túl is elterjedt: Hongkong, Izrael, Belgium, Németország és az Egyesült Királyság megerősítette az első eseteket, más nemzetek pedig vizsgálják a fertőzés gyanúját. Az Omicron megjelenése máris újabb korlátozásokat eredményezett: az EU mind a 27 tagállama felfüggesztette a légi közlekedést hét dél-afrikai országból. A tömbön kívüli országok, köztük az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is hasonló korlátozásokat vezetnek be, míg Izrael a világ eddigi legszigorúbb korlátozását vezette be, gyakorlatilag megtiltva minden külföldi állampolgárnak az országba való belépést.