Tudomány

Egy több mint száz évvel ezelőtti vulkánkitörés hamufelhőjét sodorja a szél egy sziget felé

Egy több mint száz évvel ezelőtti vulkánkitörés hamufelhőjét sodorja a szél az alaszkai Kodiak-sziget felé. A felhő, melyről vulkánkutatók adtak ki figyelmeztetést, a Novarupta nevű vulkán 1912-es erőteljes kitöréséből származik.



Az Alaszkai-félszigeten lévő vulkán ma is látható vulkáni hamut hagyott hátra. A laza hamu a Katmai Nemzeti Park és Rezervátum és a Tízezer Füst Völgye (Valley of Ten Thousand Smokes) nevű területen található, innen kapták fel az erős északnyugati szelek.



"Az év ezen időszakában általában ezek az északnyugati szelek lejutnak a katmai régióba, felkapják az 1912-es kitörés óta leülepedett hamut és nagy magasságokba emelik" - mondta Hans Schwaiger, az amerikai Földtani Intézet (U.S. Geological Survey) geofizikusa.



A szél várhatóan 160 kilométeres távolságba délkeletre, a Kodiak-sziget felé viszi a hamut. A repülőgépeknek légi riasztást adtak ki. A tudósok becslései szerint a hamufelhő nagyjából legfeljebb 2100 méterre emelkedik. A közeli lakott területeknél ez a hamuesőt okozhat.



A világ egyik legnagyobb vulkánkitörése volt a Novaruptáé: 1912. június 6-án kezdődött, három napon át tartott, a vulkáni hamut mintegy 30 ezer méter magasra lökte fel. A földtani intézet becslései szerint 15 köbkilométernyi magma lökődött ki. Ez volt a 20. század legerőteljesebb kitörése.



A hamu a Tízezer Füst Völgyében ülepedett le, helyenként mintegy 180 méteres vastagságban.



A Kodiak-szigeten, mely csak repülőgépen és kompon megközelíthető, mintegy 13 ezren élnek.