A Yale kutatói Remdesivir-rezisztens Covid mutációt találtak

Kutatók felfedezték a vélhetően első olyan Covid-19 mutációt, amely a Remdesivir vírusellenes gyógyszerrel szemben rezisztens a laboratóriumon kívül, egy új preprint tanulmány szerint.



A hét elején a szakértői felülvizsgálat előtt közzétett kutatásban a Yale és a University of Washington School of Medicine tudósai elmondták, hogy a mutációt egy 70-es éveiben járó nőnél találták, aki súlyosan legyengült immunrendszerrel rendelkezett akkor, amikor a Remdesivir-t rákkezelések miatt kapta.



Bár laboratóriumi vizsgálatok során in vitro már előfordultak ilyen mutációk, de korábban "nem számoltak be" róluk valós körülmények között - mondták a kutatók, megjegyezve, hogy a felfedezés "egyetlen esetre korlátozódik" és további megerősítést igényel, de mindazonáltal "arra utal, hogy a Remdesivir szelekciós nyomást gyakorolhat" és a vírus evolúciójához vezethet a fertőzött sejtekben.



A vírusellenes gyógyszer kezdetben enyhítette a beteg tüneteit - összhangban a legyengült immunrendszerrel rendelkezőknek adott Remdesivirrel kapcsolatos más esetjelentésekkel -, azonban fokozatosan elvesztette hatékonyságát. A beteg vírusterhelése hamarosan újra megugrott, mind a kezelési időszak alatt, mind azt követően, és továbbra is a Covid-19 tüneteit tapasztalta.



Hogy megállapítsák, mi történt, a kutatók vírusmintát vettek a betegtől, szekvenálták a genomját, és találtak egy "érdekes" mutációt, amely rezisztenciát biztosít a gyógyszerrel szemben. Mivel az eredeti minta számos más, egymástól független genetikai változást mutatott, a tudósok ezután izoláltan szintetizálták a Remdesivir-rezisztens mutációt, és megerősítették, hogy az valóban akadályozhatja a kezelést.

