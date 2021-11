Tudomány

Gravitációs hullámok rekordszámú, 35 új észleléséről számoltak be

Egy nemzetközi kutatócsoport gravitációs hullámok rekordszámú, 35 új észleléséről számolt be, a felfedezés új fényt vethet az univerzum evolúciójára, a csillagok életére és pusztulására - számolt be róla a The Guardian online kiadása.



Az új észlelésekkel együtt 2015 óta már 90-re nőtt a detektált gravitációs hullámok száma.



A gravitációs hullámok hasonló változásokat keltenek a téridőben, mint a vízbe dobott kő a víz felszínén. Einstein relativitáselmélete szerint nagy tömegű objektumok mozgásakor keletkeznek. Minél nagyobb a tömeg és a mozgás sebessége, annál nagyobbak a hullámok.



A hullámokat a LIGO (lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium) észlelte az Egyesült Államokban, és az VIRGO olaszországi obszervatórium 2019 november és 2020 márciusa között.



A gravitációs hullámok első észlelését 2016-ban jelentették be.



A legutóbb detektált 35 hullámból 32 valószínűleg két fekete lyuk összeolvadásából származik, az egyik 145-ször, a másik 112-szer volt nagyobb, mint a Nap. A tudósok továbbá felfedeztek egy kisebb feketelyuk-párost is, együttes tömegük csak 18-szorosa a Napénak.



A 35 észlelésből kettőről úgy vélik, egy neutroncsillag és egy fekete lyuk összeolvadásából keletkezett.



A neutroncsillagok kicsi, rendkívül sűrű objektumok, noha mintegy 1,4-szer nagyobb a tömegük a Napénak, átmérőjük nagyjából 15 kilométer - mondta Susan Scott, a kutatók egyike, az Ausztrál Nemzeti Egyetem tudósa.



Az észlelések segítenek, hogy a tudósok jobban megértsék mind az univerzum evolúcióját, mind az űrobjektumok természetét.



A frissen jelentett észlelések száma tízszerese annak, amennyit a kutatások indulásának idején detektált a LIGO és a VIRGO, Scott szerint ez a műszerek fejlesztésének és a nagyobb erejű lézereknek köszönhető.



A jövőben az asztrofizikusok talán képesek lesznek a csillagok szupernóvává válását is detektálni.



"Ezzel többet tudhatunk meg a folyamatról, melyben a csillagok életciklusuk végére érnek, kifogynak az üzemanyagból, felrobbannak, majd összeomlanak" - mondta el Scott.



Az új észlelések egy részére nincs még magyarázat. A kutatók úgy vélik, a 35. esemény származhat fekete lyukat, valamint egy fekete lyuk és egy neutroncsillag ütközéséből.