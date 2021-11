Koronavírus-járvány

Karikó Katalin kapja az idei William B. Coley-díjat

Kutatótársaival - Drew Weissmannal, Ugur Sahinnal és Özlem Türecivel - megosztva Karikó Katalin kapja az amerikai Rákkutató Intézet (Cancer Research Institute- CRI) idei William B. Coley-díját - jelentette be a New York-i székhelyű nonprofit szervezet.



A CRI honlapján olvasható közlemény szerint a négy tudósnak kulcsfontosságú szerepe volt abban a kutatásban, amely olyan új mRNS-alapú terápiás eljáráshoz vezetett, amelyet jelenleg is alkalmaznak a rák és a fertőző betegségek leküzdésére, beleértve a két leghatékonyabb vakcinát a COVID-19-et okozó koronavírus ellen. Ez a technológia lehetőséget teremthet különböző betegségek új típusú kezelésére, így jelenleg is vizsgálják alkalmazásának lehetőségét az influenza, a HIV, a malária, a sarlósejtes vérszegénység, a szklerózis multiplex és a szívbetegségek terén.



Az elismerésről beszámoló Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint a díjat egy virtuális ünnepségen november 10-én adják át.



A CRI 1975-ben alapította a díjat William B. Coley tiszteletére, akit ma a rák immunterápiájának atyjaként tartanak számon, és akinek lánya, Helen Coley Nauts (1907-2001) hozta létre a Rákkutató Intézetet. A kitüntetéssel járó érmet és 5 ezer dollár jutalmat - a 2021-es díjazottakkal együtt - eddig 115 immunológus és tumorimmunológus kapta meg.