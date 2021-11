Koronavírus-járvány

Drasztikusan csökkent a Covid vakcina hatékonysága - tanulmány

Sürgősen vissza kell állítani a védelem több rétegét, például a maszk-viselést és a fizikai távolságtartás - még a beoltott személyek körében is. 2021.11.05 19:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három különböző - főként az Egyesült Államokban és Európában kapható - koronavírus elleni oltás hatékonysága idővel drámaian csökkent - derül ki egy közel 800 ezer amerikai bevonásával készült tanulmányból.



A Covid-19 vakcina hatékonyságát mind a fertőzés, mind a halálozás ellen három, az Egyesült Államokban engedélyezett oltás - a Pfizer-BioNTech és a Moderna mRNS oltás, valamint a Janssen vírusvektoros vakcina - esetében vizsgálták.



A kutatók 780 225 különböző korú és nemű amerikai február és október közötti adatait elemezve nyugtalanító következtetésre jutottak. A Covid-19 fertőzéssel szembeni oltási védelem a legmagasabb, 89,2 százalékról 13,1 százalékra csökkent - derül ki a Közegészségügyi Intézet, a Veteránügyi Orvosi Központ és a Texasi Egyetem Egészségügyi Tudományos Központ közös tanulmányából, amelyet csütörtökön tettek közzé a Science című szaklapban.



Míg márciusban a Moderna esetében 89,2%, a Pfizer esetében 86,9% és a Janssen esetében 86,4% volt a fertőzés elleni hatékonyság, addig szeptemberre masszív csökkenés következett be, 58%-ra, 43%-ra, illetve 13%-ra.



A kutatók szerint ebben szerepet játszhatott a vírus Delta-törzsének a vizsgálat idején történt megjelenése és dominanciája, hozzátéve, hogy a vakcina védelme minden vizsgált korcsoportban csökkent.



A szerzők szerint az áttörő fertőzések mintázata "aggasztó időbeli tendenciát" mutat. Bár az elemzés az amerikai lakosság 2,7 százalékára terjed ki, más hazai és nemzetközi tanulmányok jelentősen csökkenő hatékonyságot mutattak ki.



Ami pozitívum, hogy a kórházi kezelés és a halálozás ellen a vakcina hatékonysága továbbra is magas maradt.



Mivel a teljesen beoltott embereknél továbbra is áttörést jelentő fertőzések, kórházi kezelések és halálesetek fordulnak elő, "sürgősen vissza kell állítani a védelem több rétegét, például a maszk-viselést és a fizikai távolságtartás - még a beoltott személyek körében is" - figyelmeztetnek a tudósok.