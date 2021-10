Koronavírus-járvány

Koronavírus: egy olcsó antidepresszáns hatékony gyógyszer lehet

Egy olcsó antidepresszáns egyharmadával csökkentette a magas kockázatú pácienseknél a Covid-19 miatti elhúzódó kórházi kezelés kockázatát - állapította meg egy nagyléptékű, csütörtökön megjelent tanulmány.



A szerzők szerint a kutatásuk eredményei segíthetnek a súlyos megbetegedések vagy halálesetek alacsony költségű megelőzésében azokban az országokban, amelyek még nem kaptak megfelelő mennyiségű oltóanyagot a rendkívül egyenlőtlen elosztás miatt.



A fluvoxamint hagyományosan a depresszió vagy a kényszerbetegségek kezelésére használják, a vizsgálathoz azonban gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt választották ki.



A The Lancet Public Health című szakfolyóiratban észak- és dél-amerikai kutatók csaknem 1500 brazíliai, ambulánsan kezelt Covid-19-ben szenvedő beteg eredményeit ismertették. A fluvoxamint kapó 741 ember közül 79 - valamivel több mint 10 százalék - hosszabb kórházi tartózkodásra kényszerült. A placebót kapó 756 személy közül 119-en (15,7 százalék) kerültek kórházba.



A szerzők szerint a fluvoxamin a kórházi kezelés 32 százalékos relatív csökkenését eredményezte. A tanulmány azt is megállapította, hogy a placebócsoportban 12 beteg halt meg végül, míg a fluvoxamin-csoportból mindössze egy beteg lett a vírus áldozata.



"A Covid-19 még mindig kockázatot jelent az alacsony erőforrásokkal és a védőoltásokhoz korlátozottan hozzáférő országokban élők számára" - mutatott rá Edward Mills, a McMaster Egyetem munkatársa, a kutatás társvezetője. A betegség elleni olcsó, széles körben elérhető és hatékony terápiák megtalálása ezért nagyon fontos, és különösen érdekes lehet a meglévő, széles körben elérhető és jól ismert biztonsági profilú gyógyszerek újrafelhasználása - tette hozzá.



A szerzők hangsúlyozták, hogy további értékelésre van szükség, mivel a fluvoxamin nem szerepel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapvető gyógyszereket felsoroló listáján, és függőséget okozhat. Mills ugyanakkor úgy fogalmazott: "Ha a WHO ajánlja, széles körben fogják alkalmazni, és reményeink szerint ez rengeteg életet megmentéséhez fog vezetni".



Gilmar Reis, a tanulmány társszerzője, aki Brazíliában él, kiemelte, hogy mivel a fluvoxamin biztonságos, könnyen alkalmazható, olcsó és széles körűen elérhető, a kutatás eredményei fontos hatással lehetnek a Covid-19 klinikai kezelésének nemzeti és nemzetközi irányelveire.



Egy Covid-19-kezeléshez felhasznált fluvoxamin 4 dollárba (1253 forintba) kerül, míg az intravénás antitestterápia 2000 dollárba (627 ezer forintba), a Merck kísérleti tablettája pedig 700 dollárba (219 ezer forintba).