Koronavírus-járvány

A védőoltás nélkül átlagosan 16 havonta fertőzhet újra a vírus

A koronavírus elleni védőoltás nélkül akár 16 havonta újrafertőződhet az ember - figyelmeztetett egy új brit kutatás.



A koronavírus-járvány újabb hulláma következtében Nagy-Britanniában egyre több olyan esetről számolnak be, amikor valaki másodszor vagy akár harmadszor is megfertőződött. Egy új elemzés szerint azok, akik nem kaptak a Sars-CoV-2 ellen védőoltást, átlagosan 16 havonta megfertőződhetnek.



"Ha a vírus nagy mértékben elterjedt, és a vírusnak való kitettség is jelentős, mint például az iskolákban, akkor egyre több és több ember fog újrafertőződni annak ellenére is, hogy kétszeresen beoltották őket" - figyelmeztetett rá Stephen Griffin, a Leedsi Egyetem virológus professzora.



A The Guardian cikke emlékeztetett rá, hogy mai tudásunk szerint a Sars-CoV-2 elleni természetes immunitás idővel csökkenni kezd. Egy dán tanulmány szerint a 65 év alattiak legalább hat hónapig 80 százalékos védettséggel rendelkeztek, míg a 65 év felettiek csak 47 százalékos védettséggel.



A brit statisztikai hivatal október 6-án közzétett adatai szerint a 2020 júliusa és 2021 szeptembere között pozitívan tesztelt 20 262 brit között 296 újrafertőződés fordult elő. A pozitív tesztek közötti átlagosan eltelt idő 203 nap volt.



Úgy tűnik azonban, hogy az újrafertőződés kockázata a delta variáns megjelenése után, 2021 májusa óta magasabb lett Nagy-Britanniában, és ezt tapasztalták az Egyesült Államokban is.



A 3,9 milliós lélekszámú Oklahomában szeptemberben 5229 újrafertőződést jelentettek, május óta pedig 350 százalékkal nőtt az újrafertőződések aránya.



Jeffrey Townsend professzor és kollégái a Yale Egyetem Orvosi Karán más koronavírusok, köztük a Sars, a MERS és a közönséges megfázást okozó vírusok újrafertőződési és immunológiai adatait elemezték. Ezeket a Covid-19-ből felépült emberek antitest- és egyéb immunológiai adataival kombinálva modellezték a koronavírussal való újrafertőződés kockázatát az idő múlásával.



A The Lancet Microbe című folyóiratban közzétett kutatás szerint az immunitás csökkenésével egyre gyakoribbá válnak az újrafertőzések, különösen, ha a fertőzések száma magas.



"A legfontosabb, hogy ha valaki még nem volt beoltva, akkor vegye fel az oltást, és ha már megfertőződött, akkor is mindenképpen oltassa be magát, mert ez meghosszabbítja a védettség időtartamát" - hangsúlyozta Townsend.