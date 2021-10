Régészet

Keresztes lovag 900 éves kardját találták meg Izraelben

Egy keresztes lovag 900 éve tengerbe ejtett kardját találta meg egy izraeli amatőr búvár Haifa tengerparti város közelében - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet hétfőn.



Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) szerint a kard megtalálásának helye, a Haifától délre fekvő öböl már a keresztes hadjáratok korában, a 11-14. században is kikötőként szolgálhatott.



Az Atlit városban élő Slomi Katzin múlt szombaton az öbölben búvárkodott, amikor a tenger mélyén meglepetésére régiségeket vett észre, amelyek a hullámok és áramlatok hatására előbukkantak a homok alól.



Az amatőr búvár kőből és vasból készült horgonyokat, cserépdarabokat és egy kagylókkal és tengeri üledékkel körbenőtt, lenyűgöző szépségű kardot talált, amelynek pengéje mintegy egy méter hosszú, markolata pedig körülbelül 30 centiméteres.



A szerencsés megtaláló attól tartott, hogy a leletet ellopják, vagy a tengeráramlatok miatt a homok újra beborítja, ezért magával vitte a kardot. Később felhívta az IAA bűnténymegelőzési egységét és beszámolt a tárgyról. Vasárnap átadta a kardot az IAA-nak, ahol átvehette a kiváló állampolgárnak járó elismerő oklevelet a lelet átadásáért.



"Gyönyörű és ritka darab ez a tökéletes állapotban megőrződött kard, amely valószínűleg egy keresztes lovagé volt mintegy 900 évvel ezelőtt" - mondta Nir Distelfeld, az IAA szakértője a lapnak.



"A Kármel-hegy alatti partszakaszon számos természetes öböl található, amelyekbe vihar idején behúzódhattak az ősi hajók. A nagyobb öblök körül egész települések, ősi kikötővárosok alakultak ki, mint például Dor és Atlit" - emlékeztetett Kobi Sarvit, az IAA tengeri-régészeti osztályának igazgatója.



"A kikötést biztosító helyek az idők során mindig vonzották a kereskedelmi hajókat, amelyek rengeteg régészeti nyomot hagytak maguk után. A most talált kard is ezek egyike" - magyarázta.



Az öblöt már régóta figyelik a régészek, mert korábban is találtak benne ókori tárgyakat, de nagyon nehéz kutatni, mert a tengerfenéki homok mozgásától függően hol felbukkannak, hol pedig eltűnnek a tengerbe esett tárgyak.



"Izraelben az utóbbi években egyre népszerűbb a tengeri úszás és az amatőr búvárkodás, így egyre több lelet kerül napvilágra. Ezt az öblöt már 4000 évvel ezelőtt, a késő bronzkorban is kikötésre használták a korábban előkerült emlékek alapján, és most a kard révén bebizonyosodott, hogy egészen 900 évvel ezelőttig használatban lehetett" - tette hozzá Sarvit.



Az IAA laboratóriumában a restaurátorok megtisztítják, majd a régészek megvizsgálják a kardot, amely később a nagyközönség elé kerülhet.