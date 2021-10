Állatvédelem

Denevérre is lehet szavazni az év madara választáson Új-Zélandon

A pekapeka-tou-roa, vagy más néven az új-zélandi hosszú farkú denevér a szóvivő szerint egyébként is teljesen ártatlan a dologban. 2021.10.11 13:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Először lehet emlősállatra, az őshonos denevérre is szavazni Új-Zélandon az év madara választáson - írta meg a The Guardian.



Az év madarát 16 éve szavazzák meg a szigetországban, a szárnyas emlős azonban először került a jelöltek közé. A frissen közzétett jelöltlista ezzel meglepetést is okozott.



A Forest & Bird természetvédelmi szervezet szóvivője, Laura Keown elmondta: bár a denevéreket tartották felelősnek a globális koronavírus-járvány kitöréséért, a jelöltlistára nem azért kerültek fel, hogy javítsák a megítélésüket.



A pekapeka-tou-roa, vagy más néven az új-zélandi hosszú farkú denevér a szóvivő szerint egyébként is teljesen ártatlan a dologban. "Imádnivaló, különleges és nem okoz betegséget" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a jelöléssel a súlyosan veszélyeztetett faj védelmére akarták ráirányítani a figyelmet.



A denevér versenyben való indítása azonban vitát váltott ki a közösségi médiában. "Egy emlős lenyúlta az év madara versenyt. Befogadók akarunk lenni, de azért mégis" - írta az új-zélandi tudományos élettel foglalkozó központ. "Szeretem a denevéreket, de azok nem madarak" - jegyezte meg egy twitterező.



Mások viszont azzal érveltek az indítás mellett, hogy az új-zélandi denevér "madarabb" egyes helyi madaraknál, amelyek viszont úgy viselkednek, mint egy emlős. Az Új-Zéland nemzeti madarának tartott kivi például röpképtelen.



Az év madara szavazás online zajlik, és általában több tízezren voksolnak kedvencükre.