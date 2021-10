Koronavírus-járvány

Rövid életű a megfertőződéssel szerzett erős immunitás amerikai kutatók szerint

A pandémia kezdete óta fontos kérdés, hogy vajon meddig tart azoknak a természetes úton szerzett védettsége, akik átestek a Covid-19-en. 2021.10.05 12:39 MTI

Rövid időn belül újra megfertőződhetnek koronavírussal a fertőzésen már átesett, de beoltatlanul maradtak - ezt állapította meg a Yale Egyetem és az Észak-Karolinai Egyetem kutatói által készített tanulmány.



A pandémia kezdete óta fontos kérdés, hogy vajon meddig tart azoknak a természetes úton szerzett védettsége, akik átestek a Covid-19-en. A Yale Egyetem Közegészségügyi Karának és az Észak-Karolinai Egyetem charlotte-i intézményének kutatóiból alakult tudóscsoport eredményei szerint a természetes fertőzést követő erős védettség rövid életű.



Három hónap vagy ennél is rövidebb idő elteltével újra megfertőződhet a koronavírussal az, aki csak természetes védelmet szerzett, ezért a kutatók szerint azoknak is fel kell venniük a védőoltást, akik átestek a fertőzésen. "A korábbi fertőzés önmagában nagyon kevés hosszú távú védelmet nyújthat a későbbi fertőzésekkel szemben" - szögezte le Jeffrey Townsend, a Yale professzora, a tanulmány vezető szerzője.



A The Lancet Microbe című folyóiratban közzétett tanulmány az első, amely meghatározza az újrafertőződés valószínűségét a természetes fertőzést követően olyanok esetében, akik nem kaptak védőoltást - írta a kutatást ismertető medicalxpress.com portál.



Townsend kollégáival elemezte a SARS-CoV-2 közeli vírusrokonainak, az egyszerű megfázást okozó vírusoknak az ismert újrafertőzési és immunológiai adatait, valamint a SARS-CoV-1 és a közel-keleti légúti szindróma (MERS) immunológiai adatait. A kutatók az evolúciós elvek alapján modellezték a koronavírussal való újrafertőződés kockázatát az idő múlásával.



A tanulmány szerint az újrafertőződések már röviddel a gyógyulás után is előfordulhatnak, és elő is fordultak. Az újrafertőződés az immunitás csökkenésével és a SARS-CoV-2-változatok megjelenésével egyre gyakoribbá válik.



"Az immunitásról hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy immunisak vagyunk vagy nem vagyunk immunisak. Tanulmányunk arra hívja fel a figyelmet, hogy inkább az idő múlásával bekövetkező újrafertőződés kockázatára kellene összpontosítani" - mondta Alex Dornburg, az Észak-Karolinai Egyetem adjunktusa, a kutatás másik vezetője. "Ahogy új variánsok jelennek meg, a korábbi immunválaszok egyre kevésbé hatékonyak a vírus elleni küzdelemben. Azok, akik a világjárvány korai szakaszában természetes úton fertőződtek meg, a közeljövőben egyre nagyobb valószínűséggel fertőződnek újra" - tette hozzá.



A kutatócsoport adatokra épülő modellje feltűnő hasonlóságokat mutat a SARS-CoV-2 és az endémiás humán koronavírusok újrafertőződési kockázatai között.



Townsend magyarázata szerint "a közönséges megfázáshoz hasonlóan egyik évről a másikra újra megfertőződhetünk ugyanazzal a vírussal, a különbség az, hogy a mostani pandémiát okozó SARS-CoV-2 sokkal halálosabbnak bizonyult".