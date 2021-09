Tudomány

Középső bronzkori kozmikus eredetű robbanás emlékéből születhetett Szodoma bibliai története

Ennek emlékéből születhetett Szodoma bibliai története - írta a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja.



Régészeknek a Nature című tudományos folyóiratban megjelent elmélete szerint a Tell el-Hammam nevű, Jordániában, a Holt-tenger közelében lévő egykori város pusztulása rendkívüli módon hasonlít Szodoma lerombolásához.



A maradványok alapján mintegy 3600 évvel ezelőtt egy meteor vagy egy űrből érkező kő robbanhatott fel a város fölött, amely addig, mintegy i.e. 1650-ig az ötvenezer ember lakta Jordán-völgy legvirágzóbb és legjelentősebb települése volt Jerikó és Tall Nimrin mellett.



A hirtelen esemény olyan magas hőmérsékletet okozott, hogy a kerámiaedények kívülről megolvadtak és felforrtak, belül azonban épen maradtak.



Az egykori városban napon kiszárított sártéglákkal építkeztek, melyekből ötszintes épületeket is emeltek. A rejtélyes pusztító erő az alapok szintjéig lerombolta a házakat, a vályogtéglák elporladtak, az épületek, köztük a helyi uralkodó palotája és a várost körülvevő téglafalak és tornyok is összeomlottak.



A kutatók szerint ekkora megsemmisüléshez szükséges intenzív hőhatást csakis kozmikus becsapódás vagy robbanás okozhatott, és mivel nem található becsapódási kráter, a város felett történhetett az üstökös vagy meteorit detonációja.



A tudósok szerint feltételezhető, hogy ennek az eseménynek voltak szemtanúi, majd nemzedékeken át mesélték a látottakat, és ezzel ihletet adtak a bibliai Szodoma történetéhez, amelyben tűz és kövek zuhannak az égből, hogy elpusztítsák a várost.