Programajánló

Kutatók éjszakája - Több mint háromszáz programmal várja az érdeklődőket az SZTE

Több mint háromszáz, a különböző tudományterületek érdekességeit bemutató programmal várja az érdeklődőket pénteken, a Kutatók éjszakáján a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



A közlemény szerint a szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és más játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás új eredményeivel.



A kezdeményezéshez az egyetem szinte összes kara csatlakozott, így 334 program várja az érdeklődőket, melyek egy része előzetes regisztrációhoz kötött. A drónok világától a 3D nyomtatásig, az ókori történetírás játékszabályaitól a Covid-járvány turizmusra gyakorolt hatásáig - nagyon színes az egyetem kínálata, mindenki találhat olyan témakört, amely felkelti érdeklődését.



A karok mellett várják az érdeklődőket az Egyetemi Füvészkertben is, ahol éjszakai kalandtúrára indulhatnak a látogatók. A Klebelsberg Könyvtárban a szegedi egyetem egykori rektorának különös történetét ismerhetik meg a Szent-Györgyi Albert kalandos napjai Stockholmban című kiállításon, és megtekinthetik az universitas legismertebb egykori hallgatója, Karikó Katalin biokémikus életútjáról készült virtuális tárlatot is.



Az egyetem Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen szervez programokat, melyeken a többi közt az érdeklődők könnyen szaporítható dísznövényekből saját maguk indíthatnak steril tenyészeteket, gyógyteákat kóstolhatnak, s megtudhatják azt is, hogyan zajlik a gímszarvas, őz, muflon, vaddisznó trófeák számítógéppel segített bírálata.



A Kutatók Éjszakájához kapcsolódóan az SZTE saját fejlesztésű, egyszerűen használható applikációt hozott létre, amely segít eligazodni a lehetőségek között.