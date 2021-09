Koronavírus-járvány

Koronavírus-tesztelésen estek át orángutánok

Súlyosan veszélyeztetett orangutánok tucatjain végeztek koronavírus-tesztet Borneo szigetén.



Malajzia borneói Sabah államában 30 vörösszőrű orangután orrmintavételét végezték el védőfelszerelésbe öltözött állatorvosok múlt kedden, az összes vizsgálat negatív lett.



Ez volt az első eset a délkelet-ázsiai országban, hogy orangutánokat teszteltek. Azért kellett a vizsgálatokat elvégezni, mert egy vadrezervátum gondozói között megjelent a fertőzés.



"A tesztelés alapvető fontosságú a világjárvány legyőzésében, és az orangutánok populációját is meg kell vizsgálnunk. A betegség súlyosan károsítaná az egészségüket, visszavetné a faj rehabilitációját" - mondta Sen Nathan, Sabah állam természetvédelmi miniszterhelyettese.



Az orangutánokat rendszeresen fogják tesztelni.



A hétvégén egy atlantai állatkert jelentette be, hogy gorillái közül többnek is pozitív lett a koronavírustesztje.



A Borneo északkeleti részén elterülő Sabah állam őserdei ritka állatok sorának adnak otthont, elképzelhető, hogy megfertőződnek, miközben Malajziában az új típusú koronavírus delta variánsa egyre erőteljesebben terjed.



A borneói orangután a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik a Természetvédelmi Világszervezet (IUCN) szerint. Populációik több mint fele eltűnt az elmúlt 60 évben, őserdei élőhelyüket egyre nagyobb arányban irtják, hogy helyet teremtsenek a mezőgazdasági művelésnek.