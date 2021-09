Tudomány

Karikó Katalint a Szilícium-völgy Oscar-díjával tüntették ki

Karikó Katalin kutató biológust, biokémikust a Szilícium-völgy Oscar-díjának is nevezett Breakthrough-díjjal tüntették ki az új típusú koronavírus elleni innovatív vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésért - jelentette be csütörtökön honlapján az elismerést odaítélő szervezet.



A Covid-19 betegségre adott tudományos válasz példa nélküli, a 2022-es év díjai közül kettőt olyan felfedezésekért adtak, amelyek jelentős szerepet játszottak ebben a válaszban - olvasható a díj honlapján.



Az új típusú koronavírus ellen hatásosnak bizonyuló, a Pfizer/BioNtech és a Moderna által kifejlesztett innovatív vakcinák Karikó Katalin és Drew Weissman több évtizedes munkásságán alapulnak. A széles körű szkepticizmus ellenére a két díjazott tudós bízott az mRNS-terápiák lehetőségében, és olyan technológiát hoztak létre, amely nemcsak a koronavírus ellen jelenleg folyó harcban létfontosságú, hanem számos kór - a HIV-en kívül autoimmun és genetikai betegségek, daganatok - ellen hatékony jövendőbeli vakcinák vagy kezelések ígéretét is hordozza - írják a méltatásban.



Mint hozzáteszik, a vírus szinte azonnali azonosítása és leírása, a vakcinák gyors kifejlesztése, valamint az új vírusváltozatok folyamatos figyelemmel kísérése lehetetlen volna a szintén díjazott Shankar Balasubramanian, David Klenerman és Pascal Mayer által kifejlesztett új generációs genetikai szekvenálási technológiák nélkül.



Az élettudományok területén elért eredményeiért tüntették ki Jeffery W. Kellyt is, aki az amiloidokkal összefüggő idegrendszeri betegségek kutatásában alkotott kiemelkedőt.



A fizikai alapkutatások Breakthrough-díját a japán Katori Hidetosi és a Coloradói Egyetemen dolgozó Jun Ye kapta, mert három nagyságrenddel javították az időmérés pontosságát. Technológiájuk segítségével olyan kvantumórákat fejlesztettek ki, amelyek 15 milliárd évnyi működés alatt kevesebb mint egy másodpercet veszítenének.



A matematikai díjat a japán Mocsizuki Takurónak ítélték oda az absztrakt terek határainak feltárásáért.



A tudományos élet paradigmaváltó kutatásait támogató Breakthrough Prizes a világ egyik legnagyobb pénzjutalommal járó tudományos elismerése. A 2012 óta átadott díjat informatikai-internetes óriáscégek alapítói hozták létre: Mark Zuckerberg Facebook-alapító, Sergey Brin Google-társalapító és felesége, Anne Wojcicki, Jack Ma kínai üzletember, valamint Jurij Milner orosz vállalkozó és felesége, Julia. Tavalyelőtt a kínai Tencent vezetője, Ma Hua-teng is csatlakozott a díj szponzoraihoz.



A három élettudományi és az egy-egy fizikai és matematikai díjjal egyenként 3 millió dollár (891 millió forint) pénzjutalom jár.



Hagyományosan élőben televízión közvetített gálán adják át az elismeréseket, a világjárvány miatt azonban a rendezvényt 2022-re halasztották.