Koronavírus-járvány

Kígyómérget vetne be a koronavírus ellen a tudósok egy csoportja

A felfedezés biztató első lépés lehet egy olyan gyógyszer felé, amely segít legyőzni a Covid-19-et okozó SARS-CoV-2-t, vagyis az új típusú koronavírust. A Molecules című tudományos lap friss számában közölt tanulmány szerint egy helyi gödrösviperafaj (Bothrops jararacussu) által termelt méreg egy molekulája 75 százalékban megakadályozta az új koronavírus szaporodását a majomsejtekben.



"Kimutattuk, hogy a méreg egy komponense a vírus egy nagyon fontos fehérjéjét iktatja ki" - mondta el Rafael Guido, a Sao Pauló-i Egyetem professzora, a tanulmány egyik szerzője. A molekula egy peptid, vagyis egy aminosavlánc, amely - más sejtek károsítása nélkül - a koronavírus PLPrp nevű enzimjéhez tud kapcsolódni, ez pedig létfontosságú a kórokozó szaporodásához.



Az antibakteriális tulajdonságai miatt már ismert peptid előállítható laboratóriumban, mesterséges úton, tehát nem kell a viperát se befogni, se tenyészteni - közölte Guide egy interjúban. "Tartottunk attól, hogy az emberek Brazília-szerte nekiállnak levadászni a jararacussut, hogy megmentsék a világot, de ez nem így működik. Nem maga a méreg az, ami legyőzi a koronavírust" - magyarázta Giuseppe Puorto herpetológus, vagyis a kétéltűek és hüllők kutatója, a Sao Pauló-i Butantan Intézet biológiai gyűjteményének igazgatója.



A következő lépés az lesz, hogy a kutatók a molekula különböző dózisainak hatásosságát értékelik, valamint megvizsgálják, képes-e megakadályozni, hogy a vírus sejtekbe hatoljon - olvasható a kutatásban szintén részt vevő Sao Pauló-i Állami Egyetem közleményében. A tudósok remélik, hogy emberi sejteken is tesztelhetik a molekulát, de nem közölték, mikor. A jararacussu Brazília egyik legnagyobb kígyója, akár kétméteresre is megnőhet. Az atlanti-parti erdőkben él, Bolíviában, Paraguayban és Argentínában is megtalálható.