Tudomány

Élhető exobolygók egy új osztályát azonosították csillagászok

Élhető exobolygók egy új osztályát azonosították csillagászok, felfedezésük azt jelentheti, hogy a Föld biológiai folyamataihoz hasonló élet megtalálása a Naprendszeren kívül lehetséges a következő két-három évben - közölte a Cambridge-i Egyetem.



A The Astrophysical Journal című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban a kutatók az új típusú exobolygókat hycean bolygóknak, azaz hidrogénben gazdag légkörű, forró, óceán-borította bolygóknak nevezték el, amelyekből szerintük jóval több van és jóval inkább megfigyelhetők, mint a Földhöz hasonló bolygók.



Az exobolygók a Naprendszeren kívüli, idegen csillagok körül keringő bolygók. A Földön kívüli élet után kutatva a csillagászok olyan bolygókat keresnek, amelyek a Földhöz hasonló méretűek, tömegűek, hőmérsékletük és légköri összetételük is hasonlít bolygónkhoz.



"A hycean bolygók egy teljesen új utat nyitnak a Földön kívüli élet utáni kutatásokban" - idézte Nikku Madhusudhant, a kutatás vezetőjét az egyetem honlapján megjelent közlemény.



A kutatók által azonosított sok hycean bolygójelölt nagyobb és melegebb légkörű a Földnél, de olyan jellegzetességgel bírnak, amelyek lehetővé teszik nagy óceánok létét, amelyek a mikrobiális élethez szükségesek, hasonlóan ahhoz, amelyeket Földön lévő legszélsőségesebb vízi környezetekben találtak.



Ezeken a bolygókon lehetséges egy sokkal szélesebb lakható övezet, úgynevezett Goldilock-zóna léte, mint a Földhöz hasonló más bolygókon.



Az első exobolygó mintegy 30 évvel ezelőtti felfedezése óta több ezer bolygót fedeztek fel a Naprendszeren kívül. Ezek nagy többsége a Föld és Neptunusz mérete közötti bolygó és gyakran hívják őket szuper Földnek vagy mini Neptunusznak, ezek főként kőzet- vagy jégóriások hidrogénben gazdag légkörrel, vagy a kettő közöttiek.



A legtöbb mini Neptunusz 1,6-szer nagyobb Földnél és kisebb a Neptunusznál, de túl nagy ahhoz, hogy a Földhöz hasonló kőzetbelseje legyen. Korábbi kutatások szerint ezeken a bolygókon a hidrogénben gazdag légkör alatt a hőmérséklet és a nyomás túl magas ahhoz, hogy élet alakulhasson ki.



A K2-18b mini Neptunusz vizsgálatakor Madhusudhan kutatócsoportja azt találta, hogy ezek a bolyók bizonyos feltételek között élhetők lehetnek. Ez vezetett a bolygók és csillagok széles körű jellemzőinek vizsgálatához arról, milyen feltételek mellett lehetséges az élet léte.



A hycean bolygókról megállapították, hogy 2,6-szer nagyobbak lehetnek a Földnél, légköri hőmérsékletük elérheti a 200 Celsius-fokot, ám az óceánok létének feltételei hasonlóak a földi óceánokban lévő mirobiális élet elősegítéséhez. Ezen bolygók között lehetnek olyanok is, ahol az élet feltételei csak az állandó éjszakai oldalon lehetségesek és lehetnek olyan hideg hycean világok, amelyek napjuktól kevés sugárzást kapnak.