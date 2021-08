Koronavírus-járvány

A beoltott anyák teje tartalmazza a Covid-19 elleni antitesteket

A Covid-19 ellen beoltott szoptató anyák anyateje jelentős mennyiségű antitestet tartalmaz, amely segíthet megvédeni a csecsemőket a koronavírustól - derült ki a Floridai Egyetem új kutatásából.



"Eredményeink azt mutatják, hogy az oltás következtében a SARS-CoV-2 (a Covid-19-et okozó vírus) elleni antitestek jelennek meg az anyatejben, ami arra utal, hogy a beoltott anyák továbbadhatják a védettséget csecsemőiknek" - mondta Joseph Larkin III, a tanulmány vezető szerzője, a Floridai Egyetem mikrobiológiai és sejttudományi tanszékének docense.



Amikor a csecsemők megszületnek, immunrendszerük fejletlen, így nehezen tudnak önállóan megküzdeni a fertőzésekkel. Emellett gyakran túl fiatalok ahhoz, hogy megfelelően reagáljanak bizonyos típusú vakcinákra. Ebben a sérülékeny időszakban a szoptatós anyák anyatejükkel képesek "passzív immunitással" felvértezni a csecsemőiket - magyarázta Josef Neu professzor, a tanulmány egyik társszerzője.



"Gondoljunk az anyatejre úgy, mint egy szerszámosládára, amely tele van különböző eszközökkel, amelyek segítenek felkészíteni a csecsemőt az életre. A védőoltás egy olyan újabb eszközzel bővíti ezt az eszköztárat, amely különösen alkalmas lehet a Covid-19 megelőzésére" - fejtette ki Neu.



A professzor elmondta, hogy a tanulmány eredményei szerint a vakcinák segíthetnek megvédeni az anyát és a babát is, ami szerinte "újabb nyomós ok arra, hogy a várandós vagy szoptató nők beoltassák magukat."



A kutatást 2020 decembere és 2021 márciusa között végezték, amikor a Pfizer és a Moderna vakcinák először váltak elérhetővé az egészségügyi dolgozók számára. A vizsgálathoz a kutatók 21 szoptató egészségügyi dolgozót toboroztak, akik még nem fertőződtek meg a koronavírussal. A kutatócsoport háromszor vett mintát az anyák anyatejéből és véréből: az oltás előtt, az első adag után és a második adag után.



"A második adag után erőteljes antitestválaszt láttunk a vérben és az anyatejben: körülbelül százszoros növekedést az oltás előtti szintekhez képest" - mondta Lauren Stafford, Larkin laboratóriumának doktorandusza.



"Ezek a szintek magasabbak voltak a vírussal való természetes fertőzés után megfigyelt szinteknél is" - mondta a kutatáson dolgozó Vivian Valcarce, az egyetem gyermekgyógyászati tanszékének neonatológiai rezidense.



Az anyák oltása a csecsemők védelme érdekében nem újdonság - emlékeztetett Valcarce.



"A várandós anyákat általában szamárköhögés és influenza ellen oltják be, mert azok súlyos betegségek lehetnek a csecsemők számára. A csecsemők is megfertőződhetnek a Covid-19-et okozó új koronavírussal, így a jövőben számíthatunk arra, hogy az anyákat rutinszerűen oltják majd a vírus ellen" - jósolta Valcarce.



Ezt szem előtt tartva a kutatócsoport most azt vizsgálja, hogy a védőoltás révén antitesteket tartalmazó anyatej hogyan védi a csecsemőket.

Neu azt is elmondta: laboratóriuma a beoltott anyák tejének lehetséges terápiás felhasználása iránt is érdeklődik.



A Breastfeeding Medicine folyóiratban publikált tanulmányt az EurekAlert tudományos hírportál ismertette.