Koronavírus-járvány

Hatékony a harmadik oltás az előzetes izraeli adatok szerint

Hatékony a harmadik oltás a koronavírus-fertőzés átadásának és a Covid-19 betegség súlyos formája kialakulásának megelőzésében az előzetes izraeli adatok szerint - jelentette a Maárív című izraeli újság hírportálja csütörtökön.



A nemzetbiztonsági tanács adatai szerint az emlékeztető, harmadik oltással vakcinázottak magas szinten termelnek antitesteket a SARS-CoV-2 koronavírus delta változata ellen, és ez jelentősen javítja az oltottak védettségét.



Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint eddig 1 201 254 izraeli vette fel a harmadik oltást, a lakosság csaknem 13 százaléka. A 90 év felettiek 62,7 százalékát, a 80-90 évesek 68 százalékát, a 70-80 év közöttiek 72,2 százalékát, a 60-70 közöttiek 55,4 százalékát, az 50 és 60 év közöttiek 26,3 százalékát már harmadszor is beoltották az augusztus elején kezdődött új oltási kampányban.



A minisztérium szerint a mellékhatások enyhék és a korábbihoz hasonlóak, és az adatok alapján azt javasolják a harmadik oltásra jogosult 50 évnél idősebbeknek, hogy haladéktalanul látogassanak el a számos városban éjszaka is működő oltópontokra.



Az egészségügyi minisztérium szaktanácsadó testülete csütörtök este dönt a harmadik dózis korhatárának csökkentéséről, várhatóan 40 éves kortól lehet majd kérni az emlékeztető oltást.



"Pillanatnyilag nagyon szép adatokat látunk a megerősítő adag hatékonyságáról. Jelentős a különbség az idősebb lakosság körében azok között, akik megkapták a harmadik adagot, és azok között, akik nem" - nyilatkozott Tal Bros, a grémium egyik tagja a 103-as kereskedelmi rádiónak csütörtökön.



A kórházba került be nem oltottak átlag életkora 55 év, az oltottaké viszont 75.



"A magukat fiatalnak és egészségesnek tekintő, oltatlan 55 évesek, különösen ha egy kicsit túlsúlyosak, egy kicsit cukorbetegek és kissé magas vérnyomásuk, ha végül megfertőződnek és kórházba kerülnek, akkor gyakran nagy mértékben romlik a helyzetük, lélegeztetőgépre kerülnek, és életüket veszthetik" - mondta az orvos-szakértő.



"105 koronavírusos halálesetből 103 ember nem oltatta be magát. Ebben a kérdésben nincs helye ellenvéleménynek, nem fogadom el a másféle vélekedést" - mondta szerda esti sajtótájékoztatóján Naftali Bennett miniszterelnök, és ismét oltakozásra szólította fel az izraelieket a hatalmas anyagi áldozatokat követelő országos zárlat elkerülése érdekében.



December vége óta Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 871 532-t (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer/BionTech vakcinájával. Ez az ország lakosságának 63,14 százaléka, azonban nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 vírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére.

Mintegy 150 ezer teszt elvégzésével szerdán 7856 új fertőzöttet azonosítottak, 5,5 százalék volt a fertőzöttek aránya. Jelenleg 62 163 aktív vírushordozót tartanak nyilván Izraelben, 994-en vannak közülük kórházban, ahol a súlyos betegek száma 603-ra emelkedett, és már 106-an szorulnak lélegeztetőgépre. A pandémia kialakulása óta 966 757 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a betegségben tavaly február óta 6726-en haltak meg Izraelben.