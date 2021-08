Koronavírus-járvány

A Moderna védőoltása a gyártó szerint hónapokig nagyon hatásos

A második adag beadása után hat hónappal mintegy 93 százalékban hatásos a Moderna koronavírus elleni vakcinája - közölte a gyártó cég csütörtökön.



Ez alig különbözik a klinikai kísérletek során tapasztalt hatásosságtól.



A cég mindazonáltal emlékeztető vakcina kifejlesztésén dolgozik, amelyre a téli időszak előtt lehet szükség, amikor az antitest szintek a várakozások szerint csökkenni fognak.



A Moderna, valamint a Pfizer és partnere, a BioNTech, amely szintén RNS-hírvívő alapú vakcinát gyárt, a harmadik adag beadása mellett foglalt állást a Covid-19 elleni magas szintű védelem fenntartása érdekében, különös tekintettel az erősen fertőző variánsok terjedésére.



Stéphane Bancel, a Moderna Inc. vezérigazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a cég az idei évre tervezett 800 millió - 1 milliárd adag vakcina legyártásánál többre nem lesz képes.



"Nem veszünk fel további rendeléseket 2021-re, mert a kapacitásunk felső határán vagyunk" - mondta.



A Moderna új adatai a gyógyszergyár által 30 ezer fő részvételével elvégzett klinikai vizsgálatból származnak. Kedvezőbbek, mint a Pfizer és a BioNTech által a múlt héten közzétett adatok, amelyek szerint a vakcinájuk hatásossága kéthavonta mintegy 6 százalékot csökken, és 84 százalékra esik vissza hat hónappal a második oltás után.



A két védőoltás hasonló, de nem azonos. Míg a Moderna oltásában 100 mikrogramm hatóanyag van, a Pfizerében 30 mikrogramm.



"A Covid elleni vakcinánk hatásossága tartósan 93 százalék fél évig, de beismerem, hogy a delta változat jelentős új veszélyt jelent, és továbbra is ébereknek kell lennünk" - jelentette ki Bancel.



A hathónapos vizsgálat adatai szerint a Moderna oltása továbbra is 98 százalékos védettséget nyúlt a betegség súlyos formája és 100 százalékban hatásos a Covid-19-betegség okozta halálozás ellen. A placebóval beoltott csoportban hárman haltak meg.



A közegészségügyi vezetők világszerte vitatkoznak azon, hogy szükség van-e a harmadik oltásra a gyorsan terjedő delta variáns megállítására, amely több országban uralkodóvá vált, elsősorban a nem oltottak körében.



A Pfizer közölte, hogy a jövő hónapban tervezi a harmadik oltás engedélyeztetését. Egyes országok, így Németország és Izrael megkezdték, illetve tervezik az emlékeztető oltás beadását.



A Moderna közölte, hogy három különböző potenciális emlékeztető vakcinát tanulmányoz, amelyek jelentős antitestválasszal reagálnak az új variánsokra, közöttük a gammára, a bétára és a deltára. Mint mondta, az emlékeztető oltás utáni semlegesítő antitestek szintje megközelítette a második oltás utánit.



Idén a Moderna 20 milliárd dollár értékben kötött szerződéseket vakcinaszállításra. 2022-re 12 milliárd dollárra van szerződése, további 8 milliárd dolláros szállításokra pedig opciós szerződéseket kötöttek. Szakértők szerint az amerikai biotechnikai vállalat jövőre várhatóan 2-3 milliárd adag közötti mennyiséget gyárt majd.