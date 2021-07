Csillagászat

A SpaceX hordozórakétáját választotta a NASA a Jupiter Europa holdját kutató missziójához

Elon Musk SpaceX nevű űrvállalatának hordozórakétáját választotta ki az amerikai űrkutatási hivatal a Jupiter Europa nevű holdjára összpontosító kutatási programjához.



Az Europa Clipper nevű missziót 2024 októberében tervezik útnak indítani a NASA Kennedy Űrközpontjából a Falcon Heavy hordozórakétával, amely jelenleg a világ legerősebb hordozórakétája - jelentette be a NASA.



A 178 millió dolláros szerződés az amerikai űrkutatási hivatal bizalmát jelzi a kaliforniai székhelyű cégben, amely az utóbbi időben számos teherszállítmányt és több űrhajóst juttatott el a Nemzetközi Űrállomásra.



A SpaceX nyerte el áprilisban azt a 2,9 milliárd dolláros szerződést is, amely a NASA Artemis programjához épít Holdra szálló űrjárművet. A szerződést egyelőre felfüggesztették, mivel Elon Musk két riválisa, Jeff Bezos Blue Origin cége, valamint a Dynetics vállalat is tiltakozott a SpaceX kiválasztása ellen.



A SpaceX újrafelhasználható Falcon Heavy hordózórakétája a világ legerőseb ilyen űreszköze, 2019-ben tette meg első kereskedelmi célú útját a világűrbe.



A Jupiter negyedik legnagyobb holdja, az Europa egy kicsit kisebb, mint a Föld égi kísérője, és a kutatók egyik elsődleges célpontja annak felderítésére, létezik-e élet a Naprendszer más égitestjein. A Clipper-misszió célja, hogy nagyfelbontású felvételeket készítsenek az Europa felszínéről, meghatározzák összetételét, geológiai aktivitás jelei után kutassanak, megmérjék jégburkának vastagságát és meghatározzák óceánjának mélységét és sósságát - közölte a NASA.