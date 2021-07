Vadállatok

Először dokumentáltak gorillák elleni halálos csimpánztámadást

Először dokumentáltak gorillák elleni halálos csimpánztámadást a vadonban német tudósok - írta a Phys.org portál.



Az Osnabrücki Egyetem és a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Kutatóintézet tudósainak elsőként sikerült a vadonban megfigyelni, hogy csimpánzok támadtak gorillákra.



A csimpánzok Kelet- és Közép-Afrikában honosak, egyes területeken - köztük a gaboni Loango Nemzeti Parkban - osztoznak a gorillákkal.



Az utóbbi ad otthont a 2005-ben indult Loango Csimpánzprojektnek, melyet a lipcsei Tobias Deschner főemlőskutató és az osnabrücki Simone Pika kognitív biológus vezet: mintegy 45 csimpánz viselkedését figyelik meg és elemzik, különös tekintettel a csoportösszetételre, a társas kapcsolatokra, a szomszédos csoportokkal való interakciókra, a vadászási szokásokra, az eszközhasználatra és a kommunikációra.



"A csimpánzok és a gorillák közötti találkozásokat eddig viszonylag békésnek tekintettük. Rendszeresen láttuk, ahogy a fák között nyugodtan keresnek maguknak élelmet egymás mellett. Kongói kollégáink még azt is megfigyelték, hogy a két faj képviselői egymással játszanak" - mondta Pika.



Sose dokumentáltak még végzetes összeütközést köztük. "Megfigyelésünk az első bizonyíték arra, hogy a csimpánzok jelenléte végzetes lehet a gorillákra. Most azt akarjuk megvizsgálni, milyen tényezők váltották ki ezt a meglepően agresszív viselkedést" - tette hozzá Deschner.



A Scientific Reports akutális számában megjelent tanulmány vezető szerzője, Lara M. Southern PhD-hallgató visszaidézte a 2019-ben megfigyelt találkozást.



"Először csak csimpánzok kiáltásait hallottuk, azt gondoltuk, szokás szerint a szomszédos csoportok egyedei futottak össze. Aztán mellveregetés hangjaira figyeltünk fel, ami a gorillákra jellemző, ekkor jöttünk rá, hogy a csimpánzok egy öt gorillából álló csoporttal találkoztak" - magyarázta Southern.



A nagyjából egyórás interakció alatt a csimpánzok összefogtak és megtámadták a gorillákat. A két csoport ezüstös hátú hímei és a felnőtt nőstények megvédték magukat és utódaikat. A két öreg és több felnőtt nőstény elmenekült, két gorillakölyök azonban elszakadt az anyjától, őket megölték a csimpánzok.



A tanulmány szerzői az erőszakot többféleképpen magyarázták. "Lehetséges, hogy a loangói élelemforrások elosztásaa két főemlősfaj növekvő versengéséhez, néha talán halálos összecsapásaikhoz is vezet" - vélte Dreschner.



Az élelemért folyó verseny erősödését okozhatta a klímaváltozás és a Gabon más trópusi erdeiben tapasztalt gyümölcshiány.