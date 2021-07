Tech

Folytathatja tudományos működését a Hubble űrteleszkóp

2021.07.19 MTI

Folytathatja normál tudományos működését a Hubble űrteleszkóp, miután az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) szakembereinek a múlt héten sikerült távolról orvosolniuk a fedélzeti számítógép problémáját.



A Hubble fedélzeti számítógépe június 13-án állt le, ekkor valamennyi csillagászati megfigyelést leállították. A tudományos műszerek biztonsági módra váltottak, amelyben a nem létfontosságú rendszerek leállnak - írja a BBC hírportálja.



A szakemberek kezdetben azt gyanították, hogy a probléma forrása egy 1980-as években készült számítógép. De mivel a backup számítógép is leállt, a marylandi Goddard Űrközpont repülésirányítói utóbbira és egy áramszabályozó egységre (PCU) irányították figyelmüket.



Múlt hét csütörtökön sikerült átállni a biztonsági hardverekre, majd a szakemberek megkezdték a biztonsági üzemmódból való átállás folyamatát. Hétvégén pedig már a tudományos műszerek is újra üzemeltek.



A kimaradt csillagászati megfigyelések többségét a későbbiekben pótolják.



Az 1990-ben fellőtt Hubble több mint 1,5 millió megfigyelést tett, amelyekről mintegy 18 ezer tanulmány számolt be. Az űrteleszkóp egyre gyakrabban mutatja az öregedés jeleit annak ellenére, hogy a múltban több űrséta során végeztek rajta javításokat és felújításokat.



Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) a tervek szerint novemberben indítja útnak a Hubble utódját, a James Webb űrteleszkópot. A szakemberek reményei szerint a két műszer, hacsak rövid ideig is, de fog tudni párhuzamosan működni.