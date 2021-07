Tudomány

A kerti kistavak helyi biodiverzitásra gyakorolt hatását vizsgálják Magyarországon

A My Pond - Az én tavam elnevezésű projektben a lakosság bevonásával, többek között DNS-alapú módszerekkel tervezik felmérni a kerti kistavakat. 2021.07.19 23:30 MTI

A magyarországi kerti kistavak helyi biodiverzitásra gyakorolt hatását vizsgálják a lakosság bevonásával az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai.



A My Pond - Az én tavam elnevezésű projektben a lakosság bevonásával, többek között DNS-alapú módszerekkel tervezik felmérni a kerti kistavakat - közölte az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat hétfőn az MTI-vel.



Első lépésben egy kérdőív kitöltésére kérik a saját kerti tóval rendelkező lakosságot. Azt szeretnék megtudni, hogy milyen sűrűségben találhatók ilyen élőhelyek Magyarországon és mik a legalapvetőbb jellemzőik. Hasonló felméréseken az Egyesült Királyságban korábban kiderült, hogy minden tizedik kertes ház kertjében található egy-egy kistó, amelyek számos őshonos élőlénynek biztosítanak élőhelyet.



A kistavak azonban nemcsak a helyi biodiverzitást növelik, hanem a kerttulajdonosok számára számos egyéb előnnyel is szolgálnak. Így például jelentősen csökkenteni tudják az úgynevezett városi hősziget-hatást, amikor a hő megreked a sűrűn beépített területeken. Ilyen helyeken egy kistó bizonyítottan akár több fokkal is képes csökkenteni a közvetlen környezete hőmérsékletét.



Ugyanakkor nemcsak Magyarországon, hanem a környező régióban sem volt még korábban hasonló felmérés, így a kutatók csak találgatni tudnak, hogy mekkora lehet a hasonló hazai élőhelyek száma és a biodiverzitás megőrzésében betöltött szerepük.



A kutatók jövő évi célja, hogy a lakosság segítségével felmérjék ezeknek az élőhelyeknek a biodiverzitását, többek között a legmodernebb DNS-alapú módszerek segítségével és összefüggéseket keressenek az élőhelyek kezelése, sűrűsége, valamint a biodiverzitás megőrzésében betöltött szerepük között.



A kérdőív https://mypond.hu/kerdoiv oldalon érhető el. Segítségükért cserébe a tótulajdonosok kézhez kapják a saját kerti tavaikban élő fajok teljes listáját és a vízkémiai változók - tápanyagok, szennyező anyagok - adatait is, így ők is jobban megismerhetik tavaikat.



A kapott eredmények alapján a kutatók kidolgoznak egy sor egyszerű javaslatot, amelyekből egy "bevált gyakorlat" csomagot is összeállítanak azon kerttulajdonosok számára, akik a lehető leghatékonyabban szeretnének hozzájárulni a vízi élővilág megőrzéséhez.