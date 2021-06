Tudomány

Dinóürülékben bukkantak 230 millió éves bogarakra

Egy korai bogárfaj szinte tökéletes állapotban megőrződött példányaira bukkantak egy becslések szerint 230 millió éve megkövesedett dinoszauruszürülékben. 2021.06.30 18:16 MTI

A nemzetközi kutatócsoport a Triamyxa coprolithica nevet viselő faj egyedeit az úgynevezett szinkroton-mikrotomográfia segítségével tették láthatóvá. Eredményeikről a Current Biology című tudományos lapban számoltak be.



A fosszilizálódott ürülék számos bogármaradványt tartalmazott, melyek közül a legtöbb ugyanahhoz a fajhoz tartozott. Egyes egyedek teljesen ép állapotban maradtak fenn, a különösen sérülékeny lábak és csápok közül is sok érintetlen maradt.



Felvételeik segítségével a kutatók elkészítették az egyik ilyen bogár háromdimenziós modelljét.



"Valóban döbbenetes volt látni, milyen jól megmaradtak a bogarak. Amikor a képernyőre néztünk, olyan volt, mintha egy valódi példányt látnánk" - mondta Martin Qvarnström, a svédországi Uppsalai Egyetem tudósa, a tanulmány vezető szerzője. A vizsgálatban tajvani, mexikói, francia és német kutatók is részt vettek.



A tudósok úgy vélik, a rovarokat egy viszonylag kisméretű dinoszaurusz, egy úgynevezett sileszaurusz falhatta fel, melynek becsült testsúlya 15 kilogramm lehetett és mintegy 230 millió éve a mai Lengyelország területén élt.



A felfedezés, hogy a megkövesedett ürülék, vagyis koprolit régi idők rovarfajait tartalmazhatja, új területet nyitott a kutatók számára. Eddig a borostyánkő rejtette a legjobb állapotban megőrződött rovarfosszíliákat. A legrégebbiek mintegy 140 millió évesek, így viszonylag újabb geológiai időkből származnak. A koprolitok révén a kutatók remélhetik, hogy még messzebbre tekinthetnek a múltban és többet megtudhatnak a rovarok evolúciójáról egyelőre feltáratlan korszakokból.