Koronavírus-járvány

Aggódnak az állattartók - bizonyos esetekben a háziállatokat is megfertőzheti az új koronavírus

A kutyákon észrevétlenül megy át a fertőzés, a macskák viszont megbetegedhetnek és egymásnak is átadhatják. Emberre viszont egyik fajról sem jut át a kórokozó. 2021.06.27 12:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pandémia során bebizonyosodott, hogy a SARS-CoV-2 több állatfajt is érint, legyen szó vadról vagy háziasítottról, kezdjük az utóbbival. A jó hír, hogy a klasszikus értelemben vett haszonállatokat a baromfitól a kérődzőkön át a lóig, sertésig nem támadja meg a vírus. Nem betegszenek meg, nem terjesztik – írta a 24.hu Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának vezető kutatóját idézve



„Ragadozóinkkal” azonban már más a helyzet, ráadásul a kutya és a macska manapság már házi kedvenc, társállat, sokuk testközelben él velünk, szó szerint családtag. A rossz hír, hogy az új koronavírus mindkét fajt megfertőzheti, a jó hír pedig, hogy ránk nézve ez nem jelent kockázatot.



A macskák megbetegedhetnek, illetve egymásnak is átadhatják a kórokozót, de fontos: egyetlen esetet sem ismerünk, hogy embert visszafertőztek volna. Kutyákban jelen ismereteink szerint a Covid lefolyása észrevétlen, és ők egymást sem fertőzik meg – foglalja össze tömören Kemenesi Gábor.



A macskafélékről korábban is ismert volt, hogy érzékenyek az emberi SARS-vírusokra, mert sejtfelszíni receptoraik – amelyekhez ezek a vírusok kötődni képesek – elég hasonlók a miénkhez annyira, hogy ez megtörténjen. Ezért érdemes megfontolni az oltásukat. Az ok a kutyáknál is hasonló, de náluk már nem olyan nagy az egyezés, hogy annak komoly következményei lehessenek, illetve a vírusfertőzés további lépései sem elég optimálisak a betegség kialakulásához.