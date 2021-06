Koronavírus-járvány

Rendkívül hatékony a Novavax által kifejlesztett vakcina

Rendkívül hatékony a Novavax amerikai biotechnológiai vállalat által kifejlesztett, koronavírus elleni kétdózisú vakcina - ez derült ki a vállalat által hétfőn nyilvánosságra hozott kísérleti eredményekből.



A vizsgálatok - amelyekben 29 960-an vettek részt az Egyesült Államokban és Mexikóban - kimutatták, hogy az oltóanyag összességében 90,4 százalékos hatékonyságú, a mérsékelt és súlyos betegségekkel szemben pedig 100 százalékos védelmet nyújt. Az amerikai vakcina 91 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a magas kockázati csoportba tartozó lakosok körében is, vagyis azok között, akik 65 évesnél idősebbek vagy annál fiatalabbak, de bizonyos társbetegségekben szenvednek.



"Ezek a klinikai eredmények megerősítik, hogy az NVX-CoV2373 rendkívül hatékony és teljes védelmet nyújt mind a közepes, mind a súlyos Covid-19-es fertőzésekkel szemben" - közölte Stanley C. Erck, a Novavax elnök-vezérigazgatója.



A most nyilvánosságra hozott eredmények megegyeznek a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcináinak hatékonyságával, amelyek a harmadik fázisú klinikai vizsgálatok során 95, illetve 94,1 százalékos hatékonyságot mutattak.



Hétfői sajtóközleményében a Novavax bejelentette: azt tervezik, hogy a harmadik negyedévben benyújtják a hatósági engedélyezéshez szükséges kiegészítéseiket. A vállalat közlése szerint miután jóváhagyták az oltóanyaguk forgalmazását, képesek lesznek havonta 100 millió dózis előállítására a harmadik negyedév végéig, és havi 150 millió adag gyártását tervezik az esztendő negyedik negyedévének végéig.



A Reuters hírügynökség összesítése szerint az Egyesült Államokban hétfőn átlépte a 600 ezret a koronavírusos megbetegedés következtében elhunyt emberek száma. Azt írták, az amerikai gyártású vakcinák korai bevetése nagymértékben lassította a halálesetek számának növekedési ütemét, azonban a lakosság körében tapasztalható oltási hajlandóság csökkenése miatt veszélybe kerülhet a Joe Biden amerikai elnök kormányzata által kitűzött cél.



Biden május elején jelentette be legújabb, a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos célját, amely szerint július 4-éig 160 millió felnőtt amerikai a koronavírus elleni védettséghez szükséges minden oltását megkapja. Azt is mondta, hogy az Egyesült Államok nemzeti ünnepéig, a július 4-ei függetlenség napjáig a felnőtt lakosság 70 százalékának legalább egy adag vakcinát beadnak.



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint az Egyesült Államokban hétfőig 166 millió felnőttet oltottak be legalább egy adag koronavírus elleni vakcinával, de a beadott oltások száma jelentősen visszaesett az április közepi csúcshoz képest.