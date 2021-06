Koronavírus-járvány

Fejfájás, torokfájás, orrfolyás a delta variáns jellemző tünete

Fejfájásról, torokfájásról és orrfolyásról számolnak be leggyakrabban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) delta variánsával fertőzöttek - írta a BBC hírportálja.



Tim Spector, az új koronavírus okozta Covid-19 tüneteit vizsgáló kutatás (Zoe Covid Symptom) vezetője szerint a delta variáns a fiatalabbaknál leginkább súlyos náthához hasonlít. Lehet, hogy nem érzik nagyon betegnek magukat, de fertőzhetnek és kockázatnak tehetnek ki másokat.



A brit egészségügyi szolgálat (NHS) szerint a Covid-19 klasszikus tünetei a köhögés, a láz és a szaglás vagy az ízérzékelés megszűnése. Spector a BBC-nek elmondta, hogy egy telefonos alkalmazáson keresztül több ezer fertőzött által beküldött adatok alapján ezek most kevésbé gyakoriak.



"Május eleje óta figyeljük a leggyakoribb tüneteket az applikáció használói körében, és azt látjuk, megváltoztak a korábbiakhoz képest" - magyarázta. Úgy tűnik, a változások a delta variánshoz köthetők, melyet Indiában azonosítottak, és amelynek a számlájára írható jelenleg az Egyesült Királyságban azonosított eseteket 90 százaléka.



A láz elég gyakori, de a szaglás és az ízlelés elvesztése már nincs az első tíz tünet között.



A kutatók úgy véli, ez sok probléma forrása, mivel a fiataloknál egyébként is enyhébbek a tünetek, "súlyosabb náthának és valami furcsa, rossz közérzetnek tűnik" az egész, de fontos otthon maradni és tesztet végeztetni.



Az Imperial College London több mint egymillió angol résztvevővel készítette a React című tanulmányt, amikor az országban még az alfa vagy brit variáns volt az uralkodó. A klasszikus tünetek mellett a hidegrázást, az étvágytalanságot és az izomfájdalmat találták a leggyakoribbak között.