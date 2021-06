Csillagászat

Hunyorgó égitest rejtőzködött eddig a Tejútrendszer központjában

A Chilében lévő Európai Déli Obszervatórium Vista távcsövével gyűjtött adatokban bukkantak rá a rejtélyes csillagra a csillagászok. 2021.06.11 19:57 MTI

Amanda Smith, University of Cambridge

A Nap tömegénél százszor nagyobb, hunyorgó óriáscsillagot talált a tejútrendszer központjában egy nemzetközi csillagászcsoport.



Teleszkópos megfigyeléseik szerint a 25 ezer fényévre lévő hatalmas csillag fénye 97 százalékkal elhalványul pár száz nap alatt, majd lassan visszatér eredeti fényessége.



A váratlan és drámai elsötétedést valószínűleg egy keringő bolygó vagy egy olyan társcsillag okozhatja, amely körül nem átlátszó porkorong van és amely elhalad az óriáscsillag előtt, akadályozva, hogy annak fénye eljusson a Földre - olvasható a The Guardian brit napilap honlapján.



Az óriáscsillag "hirtelen előtűnt valahonnan" - mondta Leigh Smith, a Cambridge-i Egyetem Csillagászati Intézetének kutatója a hirtelen elhalványuló csillagról. 2012 elején kezdett el halványulni és az év áprilisára szinte teljesen eltűnt, majd száz nap múlva újra látható volt a fénye.



A Chilében lévő Európai Déli Obszervatórium Vista távcsövével gyűjtött adatokban bukkantak rá a rejtélyes csillagra a csillagászok.



Amikor a tudósok változó csillagot találnak, amely nem illik semmilyen elfogadott kategóriába, WIT - what it this (mi ez) - objektumnak nevezik el. Új felfedezésük a VVV-WIT-09 nevet kapta.



Mivel az óriáscsillag a galaxis egy nagyon sűrű térségében van, a kutatók arra gondoltak, hogy esetleg egy ismeretlen sötát objektum kóborolhat előtte. Szimulációk szerint ez igen valószínűtlen, jóval valószínűbb az, hogy a VVV-WIT-08 képét eltakarta a teleszkóp elől egy keringő bolygó porkorongja vagy egy másik csillag került elé.



A Királyi Csillagászati Társaság folyóiratában közzétett számításaik azt jelzik, hogy a korong megdőlt, ezért a Földről ellipszisformájúnak látszik, és hatalmas lehet, sugara legalább negyed akkora, mint a Föld és a Nap közötti távolság.



Nem ez az első hunyorgó csillag, amelyet felfedeztek csillagászok. Egy hatalmas porkorong elhalványítja az Epsilon Aurigae óriáscsillagot mintegy 50 százalékkal 27 évente. Egy másik csillag, a TYC 2505-672-1 egy kettősrendszer része, amelyet a társcsillaga körüli korong minden 69 évben elhalványít.



Nem tudni, hogy a VVV-WIT-08 mikor fog újra elhalványulni, a csillagászok úgy vélik, hogy valamikor a következő 20-200 évben. Két másik hunyorgó csillagot is felfedeztek közelében, de ezekről kevés adatuk van a kutatóknak.