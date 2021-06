Koronavírus-járvány

Több a szívizomgyulladás a vártnál a fiatal férfiak körében az mRNS-oltások után

Az oltások biztonságosságát megfigyelő két amerikai rendszer előzetes adatai azt jelzik, hogy a vártnál magasabb a szívizomgyulladásos esetek száma a fiatal férfiak körében az mRNS-oltások második adagjának beadása után - jelentette be csütörtökön az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC).



A myocarditis vagy pericarditis esetekről a bejelentések több mint fele az után érkezett az oltások mellékhatásait jelentő rendszerhez, hogy a betegek vagy Pfizer/BioNTech vagy Moderna oltást kaptak a 12-24 éves korosztályban - közölte a CDC, hozzátéve, hogy ezek a korcsoportok a beadott oltások kevesebb mint 9 százalékát kapták.



"Nyilvánvalóan van itt egy egyensúlytalanság" - írta Tom Shimabukuro, a CDC Oltásbiztonsági Irodájának igazgatóhelyettese abban a jelentésben, amelyet az élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) csütörtökön ülésező tanácsadótestületének küldtek.



Shimabukuro közölte, hogy az oltásbiztonságossági adatbázis - egy másik megfigyelő rendszer - a szívizomgyulladás megnövekedett előfordulását mutatta a 16-39 évesek körében a második adag oltás után szemben az első oltás felvétele után megfigyelt aránnyal. A kevés adat azt mutatja, hogy a betegek többsége - nagyjából 81 százalék - teljesen felépült a tüneteiből.



A Pfizer és a Moderna egyelőre nem kommentálta a jelentést.



Az izraeli egészségügyi tárca a közelmúltban közölte, hogy összefüggést talált az oltás és kicsiny számú myocarditis eset között főként fiatal férfiak körében, akiket a Pfizer koronavírus elleni vakcinájával oltottak be.



A CDC közölte, hogy tanácsadó testülete az oltási gyakorlatról jövő héten fogja értékelni a bizonyítékokat és megállapítani a szívizomgyulladás kockázatát a Covid-19 elleni mRNS-oltások után.



A szívizomgyulladás (myocarditis) kialakulását vírusfertőzés, baktériumok, toxinok okozhatják, tünetei a szúró mellkasi fájdalom, légzési nehézség, szívritmuszavar. Mivel a szív nem megfelelően működik, akár maradandó szívkárosodásokat, szívinfarktust vagy stroke-ot is okozhat.