Koronavírus-járvány

Moderna: biztonságos és hatékony a vakcina a serdülők számára

Százszázalékos hatékonysággal akadályozta meg a koronavírus-fertőzést a 12 és 17 év közötti serdülők esetében a Moderna által kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina - jelentette be keddi közleményében Stéphane Bancel, az amerikai gyógyszeripari vállalat vezérigazgatója.



"Biztatónak tartjuk, hogy az mRNA-1273 (a Moderna vakcinája) nagyon hatékonyan megakadályozta a Covid-19 fertőzést a serdülőknél" - fogalmazott a vállalat első embere.



Bancel azt is bejelentette, hogy a mostani eredményeket június elejéig beterjesztik az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletének (FDA), és engedélyt kérnek az oltás alkalmazására a fiatal korosztály körében.



"Továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsünk a Covid-19 járvány megszüntetésében" - mondta a vezérigazgató.



A Moderna 3732 12 és 17 év közötti fiatalt vont be a vizsgálatokba. A beoltott serdülők egyikénél sem tapasztaltak Covid-19 fertőzést, és nem merültek fel jelentős biztonsági aggályok sem. A gyógyszergyár tájékoztatása szerint az oltás két héttel az első dózis beadása után 93, a második dózis után pedig 100 százalékos hatékonyságúnak bizonyult.



A Moderna bejelentése előtt két héttel engedélyezték a Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok közösen kifejlesztett koronavírus elleni vakcinájának alkalmazását a 12 és 15 év közötti gyermekek számára. Szakértők szerint az FDA várhatóan engedélyezni fogja a Moderna-oltás alkalmazását a serdülők számára. A jóváhagyási folyamat akár egy hónapot is igénybe vehet, de így is elegendő idejük lesz a diákoknak ahhoz, hogy beoltassák magukat az őszi iskolakezdés előtt.



Bár egyes egészségügyi szakértők szerint az úgynevezett nyájimmunitás valószínűleg nem valósul meg az Egyesült Államokban a növekvő számú Covid-19 variánsok miatt, azonban a gyermekek vírus elleni immunizálása nagyban hozzájárulhat az ország általános immunitásának növeléséhez.



Korábbi szakértői nyilatkozatok szerint a nyájimmunitás akkor érhető el, ha a lakosság 70 százalékát beoltották. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) legfrissebb adatai szerint az Egyesült Államokban a felnőttek több mint 60 százaléka kapott legalább egy adag vakcinát, és csaknem 50 százalékuknak a védettséghez szükséges összes oltást beadták.