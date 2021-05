Koronavírus-járvány

Karikó Katalin: a Pfizer-vakcinánál semmilyen betegség sem kizáró tényező

Közösségi oldalán keresték meg a magyar biokémikust. A kérdező azt szerette volna megtudni, hogy oltathatnak-e a Pfizer-BioNTech Comirnaty nevű vakcinájával az epilepsziások - szúrta ki a Ripost. A kutató még aznap válaszolt a kérdésre; azt írta, hogy eddig semmilyen betegség nem volt kizáró tényező.



Mellékelte az amerikai járványügyi hivatal (CDC) idevágó állásfoglalását is.



A hivatalos koronavírus tájékoztató oldalon elérhető lakossági tájékoztatóban szintén nem szerepel kizáró okként az epilepszia. Sőt, semmilyen más betegség sem. Azt írják, a Pfizer-BioNTech-oltás azoknak a krónikus betegeknek is adható, akiknél nem áll fenn az oltásra vonatkozó kontraindikáció. Várandósoknak is adható.



Ezzel szemben az oltás ellenjavallt akut lázas betegség, a Pfizer-BioNTech Covid-19-vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció, az anamnézisben súlyos, kórházi ellátást igénylő gyógyszerrel vagy más védőoltással kapcsolatos anafilaxiás reakció esetén.



Hangsúlyozták, hogy a Comirnaty más oltóanyaggal egyidejűleg nem adható be, másik védőoltás legalább 4 hetes időközzel kapható.