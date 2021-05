Állati

Június közepéig ijesztgethetik az embereket a fiókáikat védelmező varjak

Június közepéig lehet számítani lakott területeken a fiókáikat védelmező madarak, elsősorban a varjúfélék, azon belül is a dolmányos varjak olykor félelmet keltő támadásaira - írja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfői közleménye.



A madárszülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még ügyetlen, és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat védelmezik. Nagyon érzékeny madárpárnál a fenyegető viselkedést már az is kiválthatja, ha az ember néhány tíz méterre megközelíti az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét.



A közlemény szerint Európában alig él olyan madár, amely támadásával közvetlen sérülést okozhat. Gondot inkább a járulékos balesetveszély jelent, amikor a megijedő ember leesik a fáról, elbotlik, esetleg kiszalad az úttestre.



Támadó madarak esetében is hasonlóan kell eljárni, mint az emberre rontó kutyáknál: nem szabad hátat fordítani, szembe kell fordulni az állattal, karunkat széttárva mutassuk magunkat sokkal nagyobbnak és félelmetesebbnek, valamint kiabáljunk rá az állatra. Rámenősebb madarak esetén a védekezésre lehet használni a kezünk ügyében lévő szatyrot, táskát, kabátot vagy kalapot.



Magyarországon leginkább a kis, szürke tollú fiókáival úszó bütyköshattyúpártól érdemes tartani, mert ha csónakkal vagy úszás közben óvatlanul megközelítjük a családot, az öregek a szárnyukkal és a csőrükkel fájdalmasan ütve támadhatnak. Ez a fürdőző gyerekek és a gyengébb fizikumú felnőttek számára komolyabb kockázatot jelenthet. Ezért a fiókáit vezetgető hattyúkat (vagy a fészküket) el kell kerülni - olvasható a közleményben.