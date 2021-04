Koronavírus-járvány

Egy eddig ismeretlen kacsacsőrű dinoszauruszt azonosítottak Japánban

A szakemberek szerint evolúciós lépést jelent, hogy az újonnan felfedezett hadroszaurida vállai és mellső lábai is másképpen fejlődtek, mint társaié.

A hadroszauridák vagy más néven kacsacsőrű dinoszauruszok egy új nemzetségét és faját azonosították japán és amerikai paleontológusok Japán egyik déli szigetén - olvasható a ScienceDaily tudományos-ismeretterjesztő portálon.



A szakemberek a Scientific Reports című folyóiratban számoltak be a Yamatosaurus izanagii felfedezéséről.



A növényevő hadroszauridák a késő kréta időszakban éltek, több mint 65 millió évvel ezelőtt. Megkövesedett maradványaikat Észak-Amerikában, Európában, Afrikában és Ázsiában tárták fel.



Egyes nemzetségeiknél a koponya elülső része lapos és széles csőrt formázva ideális volt a levelek és gallyak lecsípésére. Szájuk hátsó részében több száz fog sorakozott, lehetővé téve a táplálék megőrlését.



A Yamatosaurus fogszerkezete azonban eltért a többi ismert hadroszauridáétól és valószínűleg más típusú növények megrágására specializálódott.



A szakemberek szerint evolúciós lépést jelent, hogy az újonnan felfedezett hadroszaurida vállai és mellső lábai is másképpen fejlődtek, mint társaié, ami azt eredményezte, hogy a méretes teremtmények két lábról négy lábra ereszkedtek.



A szakemberek szerint a fosszília új információkkal szolgál a hadroszauridák vándorlásáról is, azt sugallva, hogy ezek a növényevő dinoszauruszok Ázsiából érkeztek a mai Észak-Amerika területére, nem pedig fordítva.



A Yamatosaurus - amely Japán ősi elnevezése (Yamato) és a japán mitológia egyik istene (Izanagi) után kapta a nevét - részleges maradványait 2004-ben fedezte fel egy amatőr fosszíliavadász egy nagyjából 71-72 millió éves üledékrétegben a japán Avadzsi-szigeten. A fosszíliát egy Hjógo prefektúrabeli múzeum őrizte a mostani vizsgálatig.



A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén élő dinoszauruszokkal kapcsolatban.



A kutatók szerint egy 2019-ben felfedezett másik hadroszauridával együtt ezek az első Japánban felfedezett dinoszauruszok, amelyek a késő kréta időszakban éltek. "Mostanáig fogalmunk sem volt róla, hogy milyen dinoszauruszok éltek Japánban a dinoszauruszok korának alkonyán" - jegyezték meg a kutatók.