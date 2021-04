Messzebbre és gyorsabban repült harmadik útján a NASA helikoptere a Marson - videó

Messzebbre jutott és nagyobb sebességre kapcsolt harmadik tesztrepülésén vasárnap a Marson az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) minihelikoptere, az Ingenuity.



Az 1,8 kilogramm súlyú helikopter, amely az első két repülése alkalmával leginkább csak lebegett a vörös bolygó felszíne felett, ezúttal 50 métert repült és elérte a másodpercenkénti két méteres sebességet



A Perseverance marsjáró megörökítette a 80 másodpercig tartó vasárnapi repülést. A NASA szerint a felvételek a következő napokban érkeznek be a földi irányítóközponthoz.



A kutatók a marshelikopter navigációs rendszerét is tesztelték. A rendszer az előre megkapott információk alapján teljesíti az útvonalat.



Az Ingenuity repülései komoly technikai kihívásokat jelentenek, egyebek között a vörös bolygó rendkívül ritka légköre miatt, amelynek sűrűsége mindössze egy százaléka a Földének.



Ez azt jelenti, hogy a minihelikopter vízszintesen forgó légcsavarjainak percenként 2400 forgást kell megtenniük a felemelkedéshez, vagyis nagyjából ötször annyit, mint egy helikopternek a Földön.



A NASA már most készül a negyedik repülésre. Az Ingenuity minden alkalommal magasabbra emelkedik és bonyolultabb mutatványokat hajt végre. Az ultrakönnyű helikopter a Perseverance marsjáróhoz erősítve érkezett meg a Marsra február 18-án. A drón április 3-án vált le a roverről a tesztrepülések számára kijelölt 10x10 méteres területen.



Az Ingenuity csapatának május elejéig van ideje befejezni a tesztrepüléseket, hogy a marsjáró megkezdhesse fő misszióját: olyan kőzetminták gyűjtését, amelyek a földi értelemben vett élet nyomaira utalnak a Mars múltjából.



Ennek a feladatnak a megkezdéséig azonban a Perseverance, amelyet a szakemberek csak Percyként becéznek, szemmel tartja az Ingenuityt, vagyis Ginnyt.



A nagyjából 85 millió dollárból fejlesztett marshelikopter forradalmasíthatja az űrkutatást. A NASA szerint a marshelikopterek alkalmasak lehetnek sziklafalak, barlangok és mély kráterek feltérképezésére, továbbá tudományos műszerek szállítására, valamint felderítőként segíthetik az emberek és a robotok munkáját.

The #MarsHelicopter is really "spreading its wings" now - even pushing beyond my camera's field of view. Watch my view of Flight #3, as Ingenuity takes off on a long run (164 ft/50 m) down its flight zone and back. https://t.co/ESQu9PIL9S pic.twitter.com/PzEoD3XoHA