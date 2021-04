Koronavírus-járvány

Brit kutatók: az első oltási adag is jelentősen csökkenti a fertőződés esélyét

Brit kutatók pénteken ismertetett vizsgálati eredményei szerint a koronavírus elleni nagy-britanniai oltási kampányban használt két fő vakcina, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca, illetve a Pfizer és BioNTech közös fejlesztésű oltóanyaga már egyetlen adag beadása után is jelentősen csökkenti a fertőződés esélyét.



A brit statisztikai hivatal (ONS) és az Oxfordi Egyetem által 372 ezer ember bevonásával elvégzett felmérés - amelyet pénteken a BBC brit közszolgálati médiatársaság ismertetett - azt mutatta ki, hogy a Oxford-AstraZeneca- és a Pfizer-BioNTech-vakcinák első adagjával december és április eleje között beoltottak esetében átlagosan 65 százalékkal csökkent a koronavírus-fertőződés esélye.



Az átlagon belül a Covid-19 betegség tüneteinek kialakulásával járó koronavírus-fertőződés kockázata 74 százalékkal, a tünetmentesen lezajló fertőződéseké 57 százalékkal mérséklődött három héttel az első oltási dózisok beadása után.



A Pfizer-BioNTech-oltóanyag második dózisának beadása után 90 százalékkal csökkent a fertőződési esély a kutatási eredmények szerint.



Az Oxford-AstraZeneca-vakcina esetében ezt a részvizsgálatot a kutatók egyelőre nem tudták elvégezni, mert a felmérés időszakában ebből az oltóanyagból még nem adtak be elégséges mennyiségű második adagot ahhoz, hogy ennek immunhatását ki lehessen mutatni.



A szakértők azonban egyértelműen megállapították, hogy mindkét vakcina egyaránt ugyanolyan magas hatékonyságú a 75 évesnél idősebbek és a krónikus betegségekkel küszködők körében, mint az összes többi lakossági csoportban.



Az oltások hatékonyságára vall az is, hogy a brit statisztikai hivatal új felmérése szerint már nem a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid-19 betegség az első számú halálozási ok Angliában.



Az ONS adatai alapján márciusban a halálozások 9,2 százalékának közvetlen okaként szerepelt a Covid-19 a halotti bizonylatokban.



Az ONS hangsúlyozta, hogy egyetlen hónap alatt 72 százalékkal csökkent a Covid-19 okozta halálozások száma, és ez a nagy-britanniai koronavírus-járvány kezdete óta az eddigi legnagyobb havi visszaesés.



A brit egészségügyi minisztérium csütörtök esti beszámolója szerint az első oltási adagból eddig 33 257 651-en részesültek, közülük 11 192 601-en a második dózist is megkapták, vagyis eddig összesen 44 450 252 adagot adtak be Nagy-Britanniában a koronavírus elleni vakcinákból.



A brit kormány célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - részesüljön a koronavírus elleni oltás első adagjából.