Koronavírus-járvány

Kutatók vizsgálják, hogy a Covid-19 okozhat-e 2-es típusú cukorbetegséget

A Covid-19 és a 2-es típusú cukorbetegség közötti összefüggéssel kapcsolatos információkból hozott létre adatbázist a King's College London és a Monash Egyetem kutatócsoportja - adta hírül a medicalxpress.com.



Egyrészt azért hozták létre az adatbázist, hogy vizsgálják azokat a kutatásokat, amelyek kimutatták, hogy a 2-es típusú diabéteszben szenvedőknek súlyosabb tünetei vannak Covid-19-ben és az átlagos népességhez képest gyakrabban halnak meg a benne, másfelől az adatbázis az egyre sokasodó bizonyítékokat is gyűjti, amelyek arra utalnak, hogy a Covid-19 következtében a betegeknél 2-es típusú cukorbetegség alakulhat ki.



A COVIDIAB elnevezésű adatbázist kifejezetten arra tervezték, hogy segítsen a kutatóorvosoknak megérteni a Covid-19 és a cukorbetegség közötti kapcsolatot. Az adatokat a betegektől gyűjtötték körülményeikre vonatkozóan, beleértve azt is, hogy újonnan alakult-e ki náluk a betegség. Fejlesztői szerint, ahogy egyre több ismeret gyűlik össze a Covid-19 hatásáról a diabéteszre, úgy nő majd egyre nagyobbra az adatbázis. Az adatbázishoz híradások szerint 350 orvos által nyújtott információkat katalogizáltak.



Továbbra sem világos, hogy a diabéteszben szenvedők állapota miért súlyosabb, ha megkapják a Covid-19-et. De az sem egyértelmű még, hogy a Covid-19 cukorbetegséget okoz. A pandémia kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy Covid-19-pácienseiknél diabétesz alakult ki. Az adatbázis anyagának elemzésével szeretnék megállapítani a kutatók, hogy a betegség szövődményei vezetnek-e a diabétesz kialakulásához.



Az orvosoknak tudniuk kell azt, hogy az ilyen betegeknél egyébként is kialakul-e cukorbetegség, prediabetikusak-e, azaz korai szakaszban tartott-e náluk a cukorbetegség és a Covid-19 indította be, vagy csak a koronavírus-fertőzés után alakult ki náluk hamar a betegség, pedig nem voltak hajlamosak a diabéteszre.



Néhány kutatóorvos arról számolt be a sajtónak, hogy a Covid-19 kétféleképpen okozhatja a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását. Egyfelől, ha a betegség a hasnyálmirigyet támadja meg, ez csökkenti az inzulinszint előállításának és szabályozásának képességét. Másfelől, amikor a Covid-19 gyulladásos reakciót vált ki a szervezetben, az befolyásolja a vércukorszint szabályozását a stressz hormonok felszabadulása miatt. Az is lehetséges, hogy egyes betegeknél cukorbetegség azért alakulhatott ki, mivel szteroidokat kaptak a Covid-19 kezelésére.