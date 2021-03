Tudomány

Hangfelvételeket küldött a Marsról a Perseverance - videó

A marsjáró egy teljes marsi évig - 687 földi napig - dolgozik majd a bolygón, ahol a mikrobiális élet nyomai után kutat. 2021.03.12 08:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Először próbálta ki lézerét és küldött hangfelvételeket a Földre a Perseverance marsjáró.



A SuperCam nevű tudományos műszer, amellyel a robot a Mars kőzetét vizsgálja, első alkalommal továbbított adatokat a Földre - közölték a NASA kutatói csütörtökön. Ezekből kiderül, hogy az 5,6 kilogrammos eszköz, amely magasan a marsjárón lévő rúdon helyezkedik el, jó állapotban van.



A műszer több hangfelvételt is küldött, ezeken többek között az is hallható, amint a lézer harmincszor kilő egy mintegy három méterre lévő kőre.



A különböző lézernyilak hangerejének eltéréseiből a szakértők a kőzet szerkezetéről és keménységéről vonnak le következtetéseket.



Az egytonnás, hatkerekű Perseverance több mint 470 millió kilométer megtétele után február 18-án, számos kockázatot rejtő manővert követően landolt a Marson a 250 méter mély Jezero-kráterben. A mintegy 45 kilométer átmérőjű területet a rover két év alatt fogja megvizsgálni. Egyelőre még műszerei állapotát ellenőrzi, és már megtette első tesztútját is.



A tervek szerint egy teljes marsi évig - 687 földi napig - dolgozik majd a bolygón, ahol a mikrobiális élet nyomai után kutat.