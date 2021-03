Tudomány

Tűzgömb az égen: meteor csapódott be az Egyesült Királyságban - videók

Meteor hatolt be a Föld légkörébe Nagy-Britannia felett vasárnap este, a fényes jelenséget Izlandon és Hollandiában is észlelték - közölte hétfőn a brit Fireball Alliance (Tűzgömb Szövetség) tudományos egyesület.



A meteor darabjai valószínűleg Cheltenham várostól északra, Londontól 140 kilométerre északnyugatra értek földet.



A különösen fényes meteorokat tűzgömbnek nevezik. Ezek általában olyan kőzetek, melyek nagy sebességgel száguldanak át a világűrön. A Föld légkörébe lépve ellenállásba ütköznek és lefékeződnek, az így keletkező hő és forróság miatt válik láthatóvá a jelenség az éjszakai égbolton.



Videofelvételek szerint a kőzet 48 ezer kilométer per órás sebességgel haladt - mondta Ashley King, a londoni Természettudományi Múzeum munkatársa. "Ez túl gyors ahhoz, hogy ember alkotta űrszemét legyen" - véli a szakértő.



A felvételek azt is lehetővé tették, hogy rekonstruálják a meteor Nap körül eredeti röppályáját: az objektum a Mars és a Jupiter között haladhatott.



"Ha meteoritot találnak, fényképezzék le és jegyezzék fel a koordinátákat, de ne érintsék meg a kőzeteket" - kérte Katherine Joy, a Manchesteri Egyetem munkatársa.

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj — UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021