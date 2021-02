Tudomány

Kivégzési szertartáson ölték meg Szekenenré Ta-aa fáraót

Egy korszerű technológiai eszközökkel végzett új kutatás szerint az ókori Egyiptomban 3600 éve uralkodó Szekenenré Ta-aa fáraót kivégezték, miután fogságba esett egy csatában. 2021.02.21 20:45 MTI

Szekenenré Ta-aa az ókori egyiptomi XVII. dinasztia utolsó előtti fáraója volt, uralkodása alatt kezdődött az Egyiptom északi vidékét, a Nílus deltáját megszállva tartó hükszoszok kiűzése.



A The Guardian cikke arról számol be, hogy egy a legkorszerűbb képalkotási vizsgálati módszereket alkalmazó kutatás kiderítette, hogyan halt meg a fáraó. A tudósok évtizedeken át próbálták megfejteni Szekenenré halálának okát. A fáraó múmiáját a 19. század végén találták meg, fején sérülések voltak.



Szekenenré Ta-aa múmiájának feltárása után már a hatvanas években készítettek a fáraó testéről röntgenképeket. A vizsgálat kimutatta a balzsamozók által ügyesen eltüntetett fejsebeket, amelyeket a kutatók elmélete szerint vagy csatában, vagy a palotában elkövetett merényletben szerezhetett az uralkodó.



A most elvégzett CT-vizsgálat és 3D-s képalkotás révén azonban Szahar Szalim professzor, a Kairói Egyetem radiológusa és Záhi Havássz régész arra a megállapításra jutott, hogy a fáraót "kivégzési szertartás" során ölték meg, miután egy csatában foglyul ejtették.



A CT-vizsgálat kimutatta a fáraó fején lévő sérüléseket, olyan vágásokat is, amelyeket korábban nem fedeztek fel, mivel az uralkodó testét bebalzsamozó szakemberek annak idején mesterien rejtették el azokat.



A kutatók a feltárt sérüléseket összevetették azokkal a hükszosz fegyverekkel, köztük szekercével, lándzsával és tőrökkel, amelyeket a kairói Egyiptomi Múzeum gyűjteményében őriznek.



A kutatók szerint a múmia deformálódott keze arra utal, hogy a fáraót a csatatéren foghatták el, kezeit hátrakötözték, így nem tudta kivédeni a fejét ért csapásokat.



A Frontiers of Medicine folyóiratban publikált tanulmányból kiderül: csontjainak elemzése alapján negyvenéves lehetett, mikor meghalt.