Durva lesz

Újabb szaharai homokfelhő közelít Európa felé

Az előző európai homokvihar február 4. és 8. között négyzetméterenként több mikrogramm részecskelerakódást okozott Európa déli felének nagy részén, ami az átlagos érték több százszorosa. 2021.02.19 20:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét nagy mennyiségű szaharai homok érkezik Európa fölé a hét végén - közölte pénteken az európai uniós Copernicus Légköri Megfigyelő Szolgálat (CAMS), amely az egyelőre nem tudta megmondani, hogy az újabb felhő szabad szemmel is látható lesz-e, mint a február elejei.



Február első hétvégéjén az ég okkersárga színű volt, elsősorban Franciaország déli és keleti részén, amikor a szél az algériai szaharai homokviharokból származó porfelhőt észak felé fújta. A jelenség következtében jelentősen romlott az érintett térségek levegőjének minősége.



Újabb jelentős és vastag szaharai porfelhő halad észak felé és "a hét végén, illetve a jövő hét elején éri el Európa egyes részeit", így Dél- és Közép-Európát - áll a CAMS közleményében.



A homokfelhő elsősorban Spanyolország keleti felét és Franciaország északi részét érinti, de a felhő egészen Norvégiáig eljuthat.



"Az elmúlt hetekben hasonló jelenségeket figyeltünk meg, amelyek nagy hatással voltak a levegő minőségére az érintett térségekben" - közölte Mark Parrington, a CAMS tudományos igazgatója.



"Úgy véljük, a mostani esemény is hasonló lesz, csak az még nem bizonyos, hogy szabad szemmel mennyire lesz látható a porfelhő. A szaharai homokviharok következtében vörössé válhat az ég színe, korlátozottá válik a látási távolság, és a porlerakódás foltokat hagy az autókon és az ablaküvegeken, de ezeknek a jelenségeknek a nagyságát nehéz négy-öt nappal korábban felmérni" - részletezte.



A CAMS már most közölte, hogy romlani fog a levegő minősége Spanyolországban, Franciaországban, feltehetően Nagy-Britanniában és a Benelux-államokban is, figyelmeztetett a porfelhő káros hatására a légzőszervekre és a talajon kialakuló porlerakódásra.



Az előző európai homokvihar február 4. és 8. között négyzetméterenként több mikrogramm részecskelerakódást okozott Európa déli felének nagy részén, ami az átlagos érték több százszorosa - közölte akkor a légköri megfigyelő szolgálat.