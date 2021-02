Állatok

Új bálnafajt azonosítottak - máris veszélyeztetett

2021.02.08

Új bálnafajt azonosítottak kutatók az Egyesült Államok délkeleti partjainál, a Mexikói-öbölben.



A Dale Rice amerikai biológus után Rice-bálnának, Balaenoptera riceinek elnevezett faj képviselőiből kevesebb mint 100 példány él az öbölben - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



A fajt korábban a Bryde-bálna egy populációjának vélték a szakemberek, ugyanakkor felfigyeltek rá, hogy ez a csoport az öböl északkeleti sarkára koncentrálódik és nem keveredik az Indiai-, Atlanti- és Csendes-óceánban is előforduló Bryde-bálnákkal, valamint azokkal ellentétben a tengerfenékhez közel táplálkozik.



Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) genetikusa, Lynsey Wilcox és kollégái 2000 óta gyűjtöttek szövetmintákat a Rice-bálnáktól. A 36 egyedtől származó mintákat összevetették a Bryde-bálnák génjeivel és az eredmény megerősítette, hogy külön fajról van szó.



A genetikai vizsgálatokat morfológiai elemzéssel is kiegészítették a kutatók. Múzeumban őrzött csontmaradványok, valamint egy 2019 januárjában, Floridában partra vetődött, 11 méteres Balaenoptera ricei csontvázát is elemezték.



A koponyák vizsgálata azt mutatta, hogy az újonnan azonosított fajnál az orrnyílás körüli csont formailag és méretben is különbözik a Bryde-bálnákétől és a szintén közeli rokonnak számító trópusi bálnákétól.



Wilcox szerint a genetikai és a csontvázbeli különbségek már elegendőek voltak egy új faj azonosításának igazolására.



A Rice-bálnák már most veszélyeztetettként vannak besorolva az Egyesült Államokban. 2019 áprilisában a Bryde-bálnák egy populációjaként terjesztették ki rájuk a veszélyeztetett fajok törvényét, és az önálló fajként való azonosításukkal valószínűleg nem sok minden fog változni azon kívül, hogy módosítják a nevüket.



A Mexikói-öböl "lakóiként" a bálnákra egyebek között az olajszivárgás, a hajókkal való ütközés, az óceáni zajszennyezés és a halászfelszerelésekbe gabalyodás jelent fenyegetést.