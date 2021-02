Koronavírus-járvány

Csekély a kockázata, hogy a városi felületeken terjedjen a vírus

Csekély a kockázata, hogy a városokban a gyakran megérintett felületeken keresztül terjedjen az új típusú koronavírus - állapította meg egy nemzetközi kutatás.



A tudósok szerint nem kell túlságosan aggódni amiatt, hogy nyomógombokról vagy billentyűzetekről az ember elkaphatja a SARS CoV-2-t, legalábbis más lehetséges fertőzési módokhoz képest.



Tavaly április és június között majdnem 350 mintát gyűjtöttek össze üzletek bejárati ajtóinak kilincseiről, szemetesek fedeléről, pénzautomaták billentyűzetéről, benzinkutak töltőpisztolyának fogantyújáról, valamint közlekedési lámpák nyomógombjairól.



A minták közül 29-ben (mintegy 8 százalék) találták meg az új koronavírus genetikai anyagát. A koncentrációja azonban olyan csekély volt, hogy a fertőzés kockázata a felületek érintésével a becslések szerint nagyon alacsony lehetett.



A mintákat a mintegy 80 ezer lakosú, Massachusetts állambeli amerikai városban, Somerville-ben gyűjtötték.



Noha jó hír, hogy a gyakran megérintett felületek valószínűleg minimális szerepet játszanak a koronavírus terjedésében, a tudósok szerint rendszeresen kellene ismételni a mintavételt. A felületeket óránként akár 30 ember is megérintette, és a pozitív minták aránya összhangban volt az azonosított új fertőzések tendenciájával.



Timothy Julian, a svájci Szövetségi Víztudományi és -technológiai Kutatóintézet (Eawag) mikrobiológusa szerint a szennyvízmintavételek mellett a gyakran érintett felületek figyelemmel kísérése is jó előrejelzője lehetne a kórokozó terjedésének.



Az Environmental Science and Technology Letters című tudományos lap friss számában megjelent tanulmányt az Eawag részvételével az amerikai Tufts Egyetem kutatói végezték.