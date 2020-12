Csillagászat

Kiss László csillagász kapta Az év ismeretterjesztő tudósa díjat

Kiss László Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor kapta idén Az év ismeretterjesztő tudósa díjat.



Dürr Jánosnak, a Tudományos Újságírók Klubja elnökének indokolása szerint ebben az évben azért esett a választás Kiss Lászlóra, az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójára, mert a neves kutató "nemcsak tudományterületének kiválósága, hanem tudásának közkinccsé tételét is a szívügyének tekinti" - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Kiss László, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, egyben a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke elsősorban a csillagok szerkezetével és fejlődésével foglalkozik. Szakterülete a csillagpulzáció, a szoros kettőscsillagok kölcsönhatásai, valamint a csillaghalmazok asztrofizikájának kiemelt kutatása, továbbá a bolygók keletkezése és az exobolygók vizsgálata űrcsillagászati módszerekkel.



Kiss László az MTA Lendület-programjában más csillagok körül keringő bolygókat vizsgált, jelenleg részt vesz a Kepler-űrtávcső asztroszeizmológiai konzorciumának a munkájában, de egy különleges hármas csillagrendszer felfedezésében és jelentőségének értelmezésében is kulcsszerepet játszott. 2012 óta a CHEOPS-űrtávcső előkészítésében és tudományos programjának kidolgozásában dolgozott, majd a 2019-es pályára állítást követően a várhatóan 2024-ig működő európai űrteleszkóp tudományos hasznosítására fókuszál.



Mint írják, Kiss László rendkívül fontosnak tartja az utánpótlás-nevelést, hogy tudását átadja a fiatal generációnak: számos diákprojekt, diplomamunka és doktori dolgozat témavezetője, de a XIII. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia szakmai koordinátora és feladatkitűző tudományos bizottságának elnöke is volt.



2006 óta, a csillagaszat.hu hírportál főszerkesztőjeként az általa irányított csapat tevékenységének eredményeit olvasók százezreihez juttatja el.



Az év ismeretterjesztő tudósa díj átadására és a díjazott hagyományos előadására egy későbbi időpontban kerül sor, a járványhelyzettől függően.